Amazon hunde el precio de esta tablet con Android 15 y 12GB de RAM: cuesta lo mismo que unos auriculares

Si pensabas que para tener una tablet con Android 15, buena batería y memoria suficiente había que gastar más de 200€, Amazon acaba de demostrar lo contrario. La DOOGEE Tab A9 se ha desplomado a menos de 70€, un precio más propio de unos auriculares de gama media que de un dispositivo capaz de sustituir a un portátil en tareas básicas.

Una tablet completa por el precio más inesperado

DOOGEE Tab A9 Amazon Amazon

La Tab A9 monta el procesador Unisoc T310, un chip de cuatro núcleos diseñado para equilibrar potencia y consumo. No es un procesador pensado para gaming exigente, pero rinde con fluidez en ofimática, clases online, streaming o navegación. A esto se suman 12GB de RAM combinada (3GB físicos más memoria expandida) y 64GB de almacenamiento ampliables hasta 2TB mediante microSD.

La batería de 6580 mAh se combina con Android 15 y la eficiencia del T310 para ofrecer horas de uso sin necesidad de estar pendiente del cargador. Videollamadas, series o tareas escolares están más que cubiertas.

Aunque se presente como un dispositivo apto para toda la familia, sus características la hacen válida también como equipo secundario para adultos. La cámara frontal de 5MP cumple en videollamadas, la trasera de 8MP permite fotos rápidas, y la seguridad mejora gracias al desbloqueo por reconocimiento facial. Además, mantiene detalles prácticos como el puerto de auriculares de 3,5 mm y la compatibilidad con OTG.

Y lo más sorprendente: viene acompañada de funda protectora, teclado y ratón Bluetooth, protector de pantalla y lápiz óptico. Un pack de accesorios que convierte a esta tablet barata en una estación de estudio o trabajo lista desde el minuto uno.

