Apple lanza su traductor en tiempo real en España: estos son los AirPods compatibles más baratos

Apple lleva meses prometiendo una experiencia más inteligente y útil con su ecosistema, y uno de los avances más esperados está a punto de hacerse realidad: la traducción en vivo directamente desde los AirPods. La función, incluida dentro de Apple Intelligence, aterriza oficialmente en España con la actualización a iOS 26.2, que llegará el próximo mes de diciembre. Y aunque muchos pensaban que sería exclusiva de los AirPods Pro, hay una buena noticia: los nuevos AirPods 4 con cancelación activa de ruido también son compatibles y, ahora mismo, están disponibles con un 12 % de descuento (174,99 € en Amazon).

Cómo funciona el traductor en vivo de los AirPods

La nueva función “Live Translation” permite mantener conversaciones fluidas entre personas que hablan distintos idiomas. Los AirPods detectan la voz del interlocutor, reducen el ruido ambiente y reproducen la traducción casi al instante en tu idioma, mientras que el iPhone —en posición horizontal— muestra la transcripción traducida para la otra persona.

La gran novedad está en que todo el procesamiento se realiza directamente en el dispositivo (on-device), lo que garantiza privacidad total y una respuesta mucho más rápida. Eso sí, para que funcione será necesario disponer de un iPhone 15 Pro o posterior y descargar los paquetes de idiomas correspondientes.

Por el momento, la función está disponible en la versión beta de iOS 26.2, aunque se espera que llegue a todos los usuarios en diciembre. Hasta entonces, quienes estén en el programa beta (o se sumen a la pública en las próximas semanas) ya pueden probarla.

AirPods 4: los más nuevos y asequibles con cancelación activa de ruido

Los AirPods 4 con ANC (cancelación activa de ruido) son la alternativa más económica dentro de los modelos compatibles con el traductor de Apple. Equipan el chip H2, el mismo que los AirPods Pro, lo que les permite acceder a todas las nuevas funciones de Apple Intelligence, incluido el sistema de audio adaptativo y el modo ambiente inteligente.

Además, ofrecen sonido espacial personalizado, mejor rendimiento en llamadas y una autonomía de hasta 6 horas por carga (30 con el estuche). El nuevo estuche incluye puerto USB-C y carga inalámbrica, y su diseño se mantiene fiel al clásico de Apple: ligero, discreto y con un ajuste ergonómico mejorado.

En otras palabras: todo lo necesario para disfrutar de la traducción en tiempo real sin necesidad de pagar el precio de los modelos Pro. Y con el descuento actual, son una de las mejores puertas de entrada al nuevo ecosistema de Apple.

