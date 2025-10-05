La bajada más inesperada de JBL: los Tune 235 NC con cancelación de ruido, más baratos que en Carrefour

La música y los podcasts suenan mucho mejor cuando nada interrumpe. Y en eso los JBL Tune 235 NC son auténticos expertos: auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, gran autonomía y un sonido potente con bajos profundos. Pero lo más sorprendente es su precio: con una rebaja del 59%, ahora se pueden conseguir por 41,31€, incluso más baratos que en Carrefour u otras tiendas físicas.

Cancelación activa y sonido JBL Pure Bass

JBL Tune 235 NC Amazon Amazon

Estos JBL Tune 235 NC integran tecnología Smart Ambient, que permite bloquear el ruido exterior o, al contrario, dejar pasar el sonido ambiente cuando lo necesitas (por ejemplo, al caminar o hablar con alguien).

Sus controladores de 6 mm ofrecen el característico sonido JBL Pure Bass, con una potencia equilibrada que realza graves y claridad de voces, perfecto tanto para música como para películas o llamadas.

Además, con la app de JBL puedes personalizar controles táctiles, ecualización y modos de sonido, e incluso localizar los auriculares si se extravían.

48 horas de autonomía y diseño resistente

La batería es otro de sus puntos fuertes: ofrecen hasta 48 horas de autonomía (10 horas de uso + 30 con el estuche de carga y ANC activado), más que suficiente para olvidarte del cargador durante días.

Su diseño ergonómico garantiza un ajuste cómodo y estable, mientras que su certificación IP54 los hace resistentes al agua y al polvo, ideales para entrenamientos, viajes o días de lluvia.

Y para quienes usan los auriculares para trabajar o atender llamadas, cada uno incorpora dos micrófonos que mejoran la nitidez de la voz, junto con la función VoiceAware, que te permite decidir cuánto de tu voz escuchas al hablar.

Por poco más de 40 euros, estos JBL Tune 235 NC ofrecen características propias de modelos mucho más caros: cancelación activa, sonido premium, resistencia y autonomía de larga duración. Una bajada de precio inesperada que los convierte en uno de los mejores chollos tech del momento.

