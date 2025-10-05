F-1
GP de Singapur 2025, en directo hoy: decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1
Tras una semana de descanso, la F1 aterriza en Singapur para una de las citas más duras del calendario
Los McLaren vivirán en el Gran Premio de Singapur de F1 una batalla crucial para el campeonato. Max Verstappen llega reforzado tras ganar en Azerbaiyán, mientras que los McLaren quieren retomar su dominio del campeonato tras no pisar podio.
GP de Singapur 2025: decimoctava prueba del Mundial de Fórmula 1, en vivo online
Norris, 5º
El inglés sigue por detrás de su compañero Piastri. Hoy debe terminar, como mínimo, por delante si quiere seguir optando a la corona.
Desastre para Ferrari: Leclerc (7º) al límite
Empieza a llover en Singapur
Es lluvia ligera, pero ya están complicando el estado de la pista.
Así fue la vuelta rápida de Russell, golpe contra el muro incluido
Posibilidad de lluvia
Es muy baja, pero en este escenario es difícil acertar con el pronóstico. Los equipos no la descartan durante la carrera.
McLaren, primer matchball para ganar el título de Constructores
El equipo ingles puede hacerse hoy con el Mundial por equipos, lo que más importa en la F1, ya que son los que más ingresos recibirán al término de la temporada.
Sainz, descalificado
Los Williams de Sainz y Albon fueron descalificados al final de la clasificación tras detectar los comisarios técnicos una anomalía en el DRS, que no cumplía las especificaciones requeridas por unos cuantos milímetros. El reglamento es claro en este sentido. El madrileño saldrá último.
Alonso, 10º
El asturiano sigue muy por encima del rendimiento del Aston Martin. Ayer fue capaz de meterse en la Q3 y hoy partirá 10º. Terminar en la zona de puntos es el objetivo, aunque el propio piloto español ha señalado que será casi imposible.
Piastri, tercero
El líder del Mundial saldrá detrás de Verstappen, que de momento todavía está lejos en la tabla, aunque si el holandés gana hoy puede que provoque ya ciertos nervios. El australiano viene de abandonar en la pasada carrera disputada en Bakú.
Russell, "pole position"
El inglés fue el más rápido en la clasificación por delante de Verstappen, que está protagonizando el campeonato tras la vuelta del verano.
Bienvenidos a Singapur
Dentro de dos horas arranca el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, una carrera en la que los Mercedes parten como favoritos a la victoria.
✕
Accede a tu cuenta para comentar