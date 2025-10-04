Directo
Real Madrid - Villarreal, en directo hoy: jornada 8 de LaLiga EA Sports
Los de Xabi Alonso tratan de recuperar el pulso en la competición liguera tras la contundente derrota ante el Atlético
Última hora del Real Madrid - Villarreal CF: partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Los vestuarios
Ya tenemos la alineación del Villarreal
Ellos son los once elegidos por Marcelino:
- Arnau Tenas (25)
- Mouriño (15)
- Rafa Marín (4)
- Renato Veiga (12)
- Sergi Cardona (23)
- Partey (16)
- Pape Gueye (18)
- Santi Comesaña (14)
- Buchanan (17)
- Moleiro (2)
- Tani Oluwaseyi (21)
El Villarreal ya está en el estadio
Ya está listo el Santiago Bernabéu
Los convocados por Marcelino
Ya tenemos la alineación del Real Madrid
Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:
- Courtois (1)
- Valverde (8)
- Militão (3)
- Huijsen (24)
- Carreras (18)
- Tchouaméni (14)
- Dani Ceballos (19)
- Mastantuono (30)
- Arda Güler (15)
- Mbappé (10)
- Vinicius (7)
Declaraciones de Marcelino García
Villarreal CF: Última sesión de entrenamiento
Un partido más que importante...
Lo que busca, desesperadamente, Xabi Alonso
El Real Madrid perdió contra el Atlético como si se derrumbara un edificio que se está se construyendo, después cogió un avión y se hizo el viaje más largo posible en Champions, más tarde habló Valverde y no terminó de arreglar lo que estaba ya liado. Lo siguiente fue que goleó, volvió, entrenó, se habló de nuevo de Fede Valverde y hoy juega contra el Villarreal para... (Seguir leyendo)
La lista de convocados del Madrid
Declaraciones de Xabi Alonso
🎙️
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al partido entre el Real Madrid y el Villarreal CF, por la octava jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
