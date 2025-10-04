Acceso

Real Madrid - Villarreal, en directo hoy: jornada 8 de LaLiga EA Sports

Los de Xabi Alonso tratan de recuperar el pulso en la competición liguera tras la contundente derrota ante el Atlético

MADRID.-El Real Madrid vence 0-5 al Kairat Almaty en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26
  • Sebastián Parra
Última hora del Real Madrid - Villarreal CF: partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports

Los vestuarios

Ya tenemos la alineación del Villarreal

Ellos son los once elegidos por Marcelino:

  • Arnau Tenas (25)
  • Mouriño (15)
  • Rafa Marín (4)
  • Renato Veiga (12)
  • Sergi Cardona (23)
  • Partey (16)
  • Pape Gueye (18)
  • Santi Comesaña (14)
  • Buchanan (17)
  • Moleiro (2)
  • Tani Oluwaseyi (21)

El Villarreal ya está en el estadio

Ya está listo el Santiago Bernabéu

Los convocados por Marcelino

Ya tenemos la alineación del Real Madrid

Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:

  • Courtois (1)
  • Valverde (8)
  • Militão (3)
  • Huijsen (24)
  • Carreras (18)
  • Tchouaméni (14)
  • Dani Ceballos (19)
  • Mastantuono (30)
  • Arda Güler (15)
  • Mbappé (10)
  • Vinicius (7)

Declaraciones de Marcelino García

Villarreal CF: Última sesión de entrenamiento

Un partido más que importante...

Lo que busca, desesperadamente, Xabi Alonso

El Real Madrid perdió contra el Atlético como si se derrumbara un edificio que se está se construyendo, después cogió un avión y se hizo el viaje más largo posible en Champions, más tarde habló Valverde y no terminó de arreglar lo que estaba ya liado. Lo siguiente fue que goleó, volvió, entrenó, se habló de nuevo de Fede Valverde y hoy juega contra el Villarreal para... (Seguir leyendo)

Xabi Alonso Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports
Xabi Alonso Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea SportsAFP7 vía Europa PressEuropa Press

La lista de convocados del Madrid

Declaraciones de Xabi Alonso

Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al partido entre el Real Madrid y el Villarreal CF, por la octava jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻

