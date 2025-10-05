Buscan a un joven con trastorno del espectro autista desaparecido en Bustarviejo durante una excursión

Efectivos de emergencias buscan a un joven con trastorno del espectro autista desaparecido durante una excursión en el municipio madrileño de Bustarviejo.

Según ha informado en la madrugada de este sábado el 112 de la Comunidad de Madrid en la red social X, para coordinar el dispositivo de búsqueda se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la zona.

Como ha detallado el 112, en este plan participan Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales, el equipo de rescate en montaña (ERIVE), distintas agrupaciones de Protección Civil, la Guardia Civil, el SUMMA 112, Cruz Roja y efectivos de la Policía Local.