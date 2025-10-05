Así ha sido la caída de Marc Márquez en Indonesia. Se duele del brazo derecho

Muy poco le ha durado la carrera del Gran Premio de Indonesia a Marc Márquez. Nada más comenzar, el gran favorito para la victoria y "poleman", Marco Bezzecchi, se ha llegado por delante al piloto español, al tocar su rueda trasera. El italiano no ha podido frenar a tiempo y ha provocado el accidente. Marc se ha quedado algo aturdido y doliéndose del brazo derecho, que no movía con normalidad.

Un susto enorme, porque esa articulación es la que le ha obligado a pasar por el quirófano hasta cuatro veces desde que se fracturara el húmero en 2020 en el circuito de Jerez.

Marc ha sido trasladado directamente hasta el centro médico, donde han llegado tanto su mánager como su novia, Gemma Pinto. También se ha acercado su padre, Juliá, y Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, que ha tenido un fin de semana muy malo, porque poco después de la caída de Márquez ha llegado la de Pecco Bagnaia, que marchaba en las últimas posiciones.

La primera radiografía realizada en el mismo circuito de Mandalika ha mostrado una fractura, pero al ser la zona tantas veces operada, el diagnóstico no será definitivo hasta que se le haga un TAC que determine si la lesión va a necesitar de cirugía. El propio director médico de MotoGP, Ángel Charte, confirmaba en Dazn que Marc va a ser trasladado a Madrid de manera directa y allí es donde se le van a practicar todas las pruebas.