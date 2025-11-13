Si buscas un monitor equilibrado para todo (oficina, estudio o gaming ligero), este Philips 24” con 120 Hz es el más recomendado

En un momento en que pasamos tantas horas frente a una pantalla, encontrar un monitor que sirva para todo —trabajar, estudiar, ver series o incluso jugar— es casi un arte. El Philips 24E1N1100A, con panel IPS Full HD y frecuencia de actualización de 120 Hz, se ha posicionado como uno de los monitores más recomendados en su rango de precio. Y con un 42 % de descuento (69 €), es una de esas ofertas que equilibran rendimiento, calidad visual y comodidad real de uso.

Un panel IPS fluido y con buena reproducción de color

Philips 24E1N1100A Amazon Amazon

El Philips 24E1N1100A monta un panel IPS Full HD (1920 x 1080 píxeles), conocido por su fidelidad cromática y amplios ángulos de visión. Esto se traduce en colores más naturales y consistentes, ideales tanto para trabajo de oficina o edición ligera como para disfrutar de contenido multimedia.

Su frecuencia de 120 Hz y el tiempo de respuesta de 1 ms MPRT aportan una fluidez extra al desplazamiento de ventanas, vídeos o juegos casuales. Además, la tecnología Adaptive Sync elimina el “tearing” y los parpadeos, ofreciendo una experiencia visual estable y sin cortes incluso en escenas rápidas.

Es una de las pocas pantallas de su categoría que combina precisión de color y velocidad de refresco elevada, lo que la hace versátil sin disparar el precio.

Comodidad visual y diseño funcional para cualquier entorno

Philips ha incorporado en este modelo su tecnología LowBlue Mode y Flicker-Free, que reducen la fatiga ocular y protegen la vista durante largas jornadas frente al monitor. Es un detalle importante si lo vas a usar para trabajar o estudiar, ya que minimiza el cansancio visual y los reflejos.

El diseño es sobrio y moderno, con marcos finos que permiten aprovechar mejor el espacio de pantalla o combinarlo en una configuración de doble monitor. Su peana inclinable facilita ajustar el ángulo de visión, y los altavoces integrados completan el conjunto sin necesidad de periféricos adicionales.

Un monitor que no llama la atención por lo que promete, sino por lo bien que cumple en el día a día.

El monitor “para todo” que se gana su hueco en cualquier escritorio

Por menos de 70 €, el Philips 24E1N1100A ofrece fluidez, color y comodidad visual en un formato compacto y elegante. Es una opción ideal para teletrabajo, clases online, estudio multimedia o gaming casual, con un rendimiento más que suficiente para la mayoría de usos cotidianos.

La relación calidad-precio es difícil de igualar: panel IPS, 120 Hz reales, sonido integrado y un diseño que encaja en cualquier entorno. No es de extrañar que esté subiendo posiciones entre los monitores más vendidos del momento.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.