La cafetera portátil más viral del año: café cremoso, 20 bares de presión y lista para usar camino a la oficina

¿Te imaginas tomar un espresso cremoso recién hecho sin necesidad de enchufes, máquinas grandes ni buscar un bar? Por eso esta cafetera portátil de AMZCHEF, con 20 bares, carga por USB-C y pantalla digital, se ha convertido en la sensación del año entre quienes necesitan su dosis de café en cualquier parte. Es pequeña, elegante y lo bastante potente como para preparar un espresso de verdad mientras vas al trabajo, en el tren, en el coche o incluso en una escapada de fin de semana.

Por qué esta cafetera portátil está triunfando entre viajeros, oficinistas y amantes del café

cafetera portátil de AMZCHEF Amazon Amazon

Lo que más sorprende es su presión real de 20 bares, una cifra propia de cafeteras grandes. Gracias a esto, el café sale con crema, cuerpo y un sabor mucho más cercano al de una máquina tradicional que al de una cafetera de viaje. Funciona con cápsulas compatibles, así que no tienes que medir café ni usar filtros. Simplemente introduces la cápsula, pulsas y listo. Esto la hace extremadamente práctica para las mañanas con prisas o para quienes no quieren renunciar a su marca habitual de café.

La pantalla digital es un detalle que marca la diferencia: permite ver el estado del proceso, nivel de carga y ajustes básicos sin tener que adivinar nada. Y al cargarse por USB-C, puedes enchufarla al portátil, al coche, a una batería externa o a cualquier cargador habitual.

El cuerpo de aluminio le da un toque premium y asegura buena durabilidad. Además, es ligera, fácil de transportar y lo bastante compacta como para llevarla en la mochila sin ocupar apenas espacio. Perfecta para oficina, viajes, camping o para quienes pasan muchas horas fuera de casa.

Para quién es ideal y cómo aprovecharla al máximo en el día a día

Esta cafetera es ideal para quienes necesitan un café de calidad en cualquier lugar: estudiantes, trabajadores que cambian de oficina, conductores, viajeros frecuentes o personas que teletrabajan desde cafés o espacios compartidos. Si viajas mucho, es una solución fantástica porque no dependes del café del hotel o de llevar termo. En camping o rutas en coche, permite preparar espresso sin necesidad de instalaciones, y con una powerbank potente puedes usarla durante días.

Un truco para mejorar aún más el resultado es calentar previamente un poco de agua o la propia cápsula dentro de la máquina durante unos segundos (sin iniciar extracción). Esto ayuda a sacar mayor crema y sabor. Para oficina, es casi perfecta: evitas colas, ruido y café recalentado. La limpias en un momento y queda lista para el día siguiente. Y como no requiere electricidad directa, puedes usarla incluso en salas de reunión o en exteriores.

Quienes buscan control total pueden optar por cápsulas más intensas o variedades especiales; los 20 bares sacan muy buena extracción incluso de cafés de gama alta. En definitiva, es uno de esos gadgets que se vuelven imprescindibles porque resuelven un problema real: disfrutar de un buen café, estés donde estés.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.