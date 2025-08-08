David Beckham también apuesta por este tipo de zapatillas retro que Adidas tiene rebajadas

No necesitas tener 20 años ni jugar al fútbol profesional para lucir unas zapatillas retro con estilo. Este modelo, las Adidas VL Court 3.0, recupera una silueta clásica que muchos asocian a los 90, con la puntera redondeada, las tres bandas icónicas y esa suela marrón tipo skate que da un toque urbano sin pasarse.

Lo mejor es que ahora están en Amazon por solo 34,99 €, con un 12% de descuento sobre su precio habitual de 39,99 €. No parece una rebaja escandalosa, pero sí lo suficiente como para llevarte unas zapatillas cómodas, versátiles y con firma de marca por menos de lo que cuesta una camiseta de equipo oficial.

Por qué estas Adidas VL Court siguen siendo un acierto temporada tras temporada

Adidas VL Court Amazon Amazon

Estas zapatillas funcionan igual de bien con vaqueros, pantalón corto o joggers. Tienen líneas limpias, materiales resistentes y ese punto entre deportivo y urbano que encaja con cualquier edad. Además, la combinación del blanco con detalles en azul y marrón chocolate les da un aire sofisticado y nada aburrido.

Por dentro, el acolchado del talón y la plantilla se notan desde el primer paso. Son ligeras, no hacen rozaduras y tienen buen agarre, incluso en suelos lisos. No están pensadas para correr, pero para el día a día, paseo, trabajo o clase, dan más comodidad de la que esperas a este precio.

El logo dorado en la lengüeta y el lateral también suma puntos: discreto pero elegante, sin resultar ostentoso.

¿Para quién son ideales? ¿Y qué tener en cuenta antes de comprarlas?

Son perfectas si buscas unas zapatillas que puedas ponerte a diario sin pensar. Estilo sobrio pero con identidad, y lo bastante resistentes como para usarlas durante meses sin que se deformen. Si te gustan los básicos bien hechos, estas cumplen.

Eso sí: al ser de corte bajo, no tienen soporte extra para el tobillo, así que no son para entrenamientos intensos ni largas caminatas por terreno irregular. También hay que tener en cuenta que el blanco necesita algo más de limpieza si quieres mantenerlas como nuevas.

Pero por este precio, y con el aire retro que tan de moda está, cuesta encontrar algo mejor firmado por Adidas.

