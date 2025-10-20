Se desploma el precio del Garmin más vendido: 150 euros menos y 14 días de batería

No todos los smartwatches saben combinar precisión, batería y fiabilidad. El Garmin Forerunner 255 lo consigue, y por eso es uno de los modelos más recomendados tanto por corredores experimentados como por quienes buscan un reloj deportivo de verdad, no un gadget más. Ahora está disponible por 191,88€ en AliExpress, un descuento de más de 150€ frente a su precio habitual en otras tiendas, y eso lo coloca entre las mejores oportunidades del año para quienes valoran la tecnología de entrenamiento seria.

El reloj que usan los que realmente entrenan

Garmin Forerunner 255 AliExpress AliExpress

Garmin lleva años dominando el mercado de los relojes deportivos, y el Forerunner 255 es su modelo más redondo. Su pantalla a color de 1,3 pulgadas se ve perfectamente incluso bajo el sol, y su peso ligero y caja de 46mm lo hacen cómodo incluso para dormir. Lo mejor: su batería de hasta 14 días en modo smartwatch y 30 horas con GPS activo, cifras que superan a la mayoría de sus competidores directos.

En el interior, este reloj integra todos los sensores que un deportista puede necesitar: GPS multibanda, barómetro, giroscopio, pulsómetro óptico, sensor de oxígeno en sangre, acelerómetro y termómetro. También cuenta con NFC para pagos contactless, Wi-Fi y conectividad ANT+, ideal para enlazarlo con pulsómetros de pecho o sensores de bicicleta.

Además, mide ritmo, distancia, sueño, frecuencia cardíaca y recuperación, e incluye perfiles multideporte que permiten registrar desde carreras hasta natación o ciclismo con total precisión.

Puntos clave que explican su éxito

Autonomía sobresaliente: 14 días en uso normal y 30 horas con GPS.

14 días en uso normal y 30 horas con GPS. GPS multibanda y multifrecuencia , con precisión profesional.

, con precisión profesional. NFC integrado, compatible con pagos sin contacto.

compatible con pagos sin contacto. Diseño ligero de 46mm, cómodo y resistente al agua (5ATM).

cómodo y resistente al agua (5ATM). Más de 30 modos deportivos y métricas avanzadas de entrenamiento.

Por menos de 200€, el Garmin Forerunner 255 sigue siendo uno de los relojes más fiables del mercado. No tiene fuegos artificiales ni pantallas de lujo: tiene datos precisos, batería de sobra y la garantía de una marca pensada para quienes entrenan de verdad.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.