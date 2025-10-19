Windows 10 dice adiós, pero por menos de 300 euros puedes estrenar este Samsung Galaxy Book4 con Windows 11

Con la retirada definitiva del soporte para Windows 10, muchos usuarios buscan renovar su portátil sin dejarse el sueldo. Y ahí es donde entra este Samsung Galaxy Book4: un portátil completo, elegante y fluido que ofrece justo lo que se necesita para estudiar, trabajar o navegar con comodidad. Su modelo con Intel Core i3-1315U, 8GB de RAM y SSD de 256GB se queda ahora en solo 287,89€ en AliExpress con el código AEES25, cuando su precio original superaba los 599€.

Un portátil equilibrado, silencioso y con ese toque “Samsung”

Samsung Galaxy Book4 Google Google

El Galaxy Book4 es uno de esos portátiles que no necesitan grandes cifras para convencer. Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con panel LED ofrece una imagen nítida y colores bien calibrados, ideal para trabajar, editar documentos o ver series sin fatiga visual.

En el interior, el procesador Intel Core i3-1315U (13ª generación) combina dos núcleos de rendimiento y cuatro de eficiencia, logrando un equilibrio perfecto entre potencia y consumo. Acompañado de 8GB de memoria LPDDR4x y un SSD NVMe de 256GB, se enciende en segundos y mueve con soltura tareas de ofimática, videollamadas o navegación intensiva.

El conjunto se completa con detalles que marcan la diferencia: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, altavoces estéreo con Dolby Atmos, teclado QWERTY español con pad numérico, cámara HD y un cuerpo ultrafino de solo 15,4 mm que pesa 1,55 kg. Además, su batería de 54Wh ofrece autonomía suficiente para toda una jornada de trabajo.

Razones por las que se está agotando tan rápido

Procesador Intel Core i3-1315U con arquitectura híbrida eficiente.

Intel Core i3-1315U con arquitectura híbrida eficiente. Pantalla Full HD de 15,6" con acabado antirreflejos.

Full HD de 15,6" con acabado antirreflejos. 8GB de RAM y SSD NVMe de 256GB, rápidos y silenciosos.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y altavoces Dolby Atmos.

Diseño fino y ligero, ideal para teletrabajo o clases.

Por menos de 300€, cuesta encontrar un portátil con mejor equilibrio entre diseño, fluidez y fiabilidad. Y si además viene con Windows 11 Home preinstalado, la transición desde Windows 10 no puede ser más cómoda.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.