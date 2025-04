Edifier W830NB: mis auriculares favoritos para teletrabajar sin preocupaciones (y también para desconectar)

A veces no hace falta complicarse. Quieres unos auriculares cómodos, que suenen bien, que aíslen cuando toca, que aguanten horas sin cargarse y, si es posible, que no te dejen tirado justo antes de una videollamada. Pues bien, después de probar los Edifier W830NB, tengo que decir que no solo cumplen con eso… lo superan con creces.

Unboxing rápido: lo justo y necesario

Edifier W830NB La Razón La Razón

Al abrir la caja de los Edifier W830NB no hay sorpresas, pero eso no es malo. Vienen bien protegidos, con su cable de carga USB-C, manual de instrucciones y poco más. Todo muy bien presentado y con ese toque minimalista que ya es sello de la marca. Lo mejor es que, nada más sacarlos, ya dan buena sensación al tacto: robustos pero ligeros, con almohadillas acolchadas que invitan a probarlos al momento.

Cómodos, blanditos y pensados para largas jornadas

Edifier W830NB La Razón La Razón

Lo primero que notas al ponértelos es que no aprietan nada. Las almohadillas son grandes, suaves, acolchadas… y la diadema reparte bien el peso (que, por cierto, es muy razonable: unos 267 gramos). No me han molestado ni tras varias horas seguidas frente al portátil, y eso es clave si los vas a usar para trabajar.

Además, el diseño es sobrio, elegante, sin florituras innecesarias. Pueden pasar perfectamente por unos cascos de oficina, pero con el punto extra de calidad que Edifier siempre aporta.

El punto diferencial: cable USB-C para olvidarte de la batería

Edifier W830NB La Razón La Razón

Aunque lo que más me ha convencido es esto: puedes usarlos con cable USB-C directamente al ordenador. Esto no solo te permite usarlos incluso cuando están sin batería, sino que además suenan genial y sin latencia. Es perfecto para no estar pendiente del nivel de carga cuando tienes reuniones importantes o necesitas concentrarte.

¿Y la autonomía? También es una barbaridad. Tienes hasta 94 horas de uso con la cancelación de ruido apagada y unas 54 horas con ANC activado. Vamos, que puedes olvidarte del cargador días y días. Y si necesitas cargarlos, en poco más de una hora y media los tienes listos.

Cancelación de ruido sorprendentemente buena por este precio

Edifier W830NB La Razón La Razón

A pesar de no costar ni 80€, la cancelación activa de ruido híbrida funciona sorprendentemente bien. Edifier promete hasta -45 dB de reducción, y lo cierto es que en entornos como casa, cafeterías o incluso oficinas ruidosas, te aísla bastante. No es al nivel de unos auriculares premium de 300€, pero por este precio, cumplen de sobra.

También hay diferentesmodos de ANC según el entorno, y puedes activarlos desde la app Edifier ConneX, que es bastante sencilla pero funcional.

Sonido rico y equilibrado, ideal para todo tipo de tareas

Edifier W830NB La Razón La Razón

Los drivers de 40 mm suenan potentes, con buen detalle y un perfil de audio equilibrado. No son unos auriculares pensados solo para música o solo para gaming: valen para todo. Desde videollamadas hasta escuchar música mientras trabajas o ver una serie al final del día.

También cuentan con certificación Hi-Res Audio y LDAC, así que si tienes un móvil compatible, puedes disfrutar de un sonido inalámbrico de alta calidad. Pero insisto: el mejor punto es la posibilidad de usarlos también por cable.

Conexión multipunto y llamadas nítidas

Edifier W830NB La Razón La Razón

Si eres multitarea, te va a gustar esto: pueden conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo. Yo los he usado con el PC y el móvil a la vez, y si me llaman mientras estoy en una reunión, con un toque cambio al teléfono sin tener que desconectar nada.

Además, los micrófonos con cancelación de ruido por IA funcionan bien para llamadas y reuniones. No he tenido quejas por parte de mis compañeros, incluso en entornos algo más ruidosos.

Unos cascos todoterreno que merecen la pena

Edifier W830NB La Razón La Razón

Por menos de 80 euros, no se me ocurre una opción mejor para trabajar desde casa, desde la oficina o incluso para escapadas de fin de semana. Son cómodos, versátiles, con una autonomía brutal y lo mejor: se pueden usar por cable. Eso te da tranquilidad y una flexibilidad que muy pocos auriculares de este rango ofrecen.

¿Son para ti? Si buscas unos auriculares ideales para teletrabajo, con buena cancelación, sonido equilibrado, llamadas nítidas y uso dual inalámbrico/cableado… sí, sin duda. Y si de vez en cuando te apetece echar una partida o relajarte viendo una peli, también cumplen.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.