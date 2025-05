Estos son los créditos más económicos de 2025: sin intereses, sin comisiones y con aprobación rápida

Solicitar un crédito económico en 2025 es más fácil que nunca. Solo tienes que acceder a cualquiera de las entidades que te mostramos más abajo, seleccionar la cantidad que necesitas y el plazo de devolución (generalmente entre 15 y 30 días). Automáticamente, verás el importe total que deberás devolver.

Para completar la solicitud, es imprescindible introducir correctamente tus datos personales, así como un correo electrónico y un número de teléfono móvil. Las entidades suelen utilizar mensajes de texto para informarte del estado de tu solicitud, agilizando todo el proceso. Si el crédito es aprobado, el dinero puede llegar a tu cuenta en cuestión de minutos.

Tabla de Entidades Financieras

Entidad Intereses Más info 🥇 Vivus 0% TAE Ver oferta 🥈 Credy 0% TAE (según oferta) Ver oferta 🥉 Crezu 0% TAE (según entidad) Ver oferta

Mejores entidades para solicitar créditos sin intereses en 2025

Los créditos sin intereses suelen mantener una cuota fija durante todo el plazo. Por ejemplo, si se acuerda devolver 100 euros al mes durante 12 meses, esa cantidad no se modificará, salvo que haya atrasos o impagos.

Vivus

Vivus ofrece uno de los préstamos más económicos del mercado para nuevos clientes. Puedes pedir hasta 300€ sin pagar ni un céntimo en intereses ni comisiones, siempre que devuelvas a tiempo. La solicitud se hace online en menos de 10 minutos y, si te lo aprueban, el dinero se transfiere a tu cuenta en solo unos minutos. Ideal para salir de un apuro sin pagar de más.

Credy

Credy actúa como comparador y te permite acceder a ofertas de minicréditos con TAE del 0% en la primera solicitud. El proceso es rápido, sin papeleo y completamente online. Aceptan perfiles variados, incluso con ASNEF, y la mayoría de las solicitudes se aprueban en pocos minutos. Perfecto si quieres ahorrar desde el primer momento.

Crezu

Crezu te conecta con prestamistas que ofrecen condiciones realmente económicas, incluyendo TAE 0% para nuevos clientes. No tiene comisiones ni gastos ocultos, y puedes conseguir el dinero el mismo día. Solo necesitas rellenar un formulario y en minutos tendrás varias ofertas personalizadas. Muy útil si quieres comparar sin compromiso.

Casheddy

Casheddy destaca por su facilidad y rapidez. Puedes acceder a tu primer préstamo sin pagar intereses ni comisiones, y con una solicitud muy simple. No consultan tu historial crediticio y no necesitas nómina. Es una buena alternativa si buscas condiciones claras y un proceso rápido, incluso si tienes un perfil financiero complicado.

Presta Puffin

Presta Puffin combina rapidez y buenas condiciones. Puedes solicitar desde 100€ hasta 5000€, y en el primer préstamo puedes acceder a intereses desde 0% TAE. No cobran comisiones y el dinero puede estar en tu cuenta en tan solo 15 a 30 minutos. Además, no necesitas aval ni nómina, lo que lo hace muy accesible.

Microcréditos24

Microcréditos24 está especializado en préstamos pequeños sin costes adicionales. El primer crédito suele ser gratuito y el proceso de solicitud es muy ágil. No piden aval ni justificantes, y el dinero se transfiere rápidamente tras la aprobación. Es una opción perfecta para quienes necesitan una ayuda rápida y sin complicaciones.

Solcrédito

Solcrédito es uno de los comparadores más populares y efectivos. Puedes encontrar préstamos desde 50€ con TAE 0% y sin comisiones. En solo unos minutos, accedes a múltiples ofertas adaptadas a ti. Es una plataforma segura, sin letra pequeña y con atención 24/7. Ideal para encontrar el crédito más económico de forma fácil.

¿Cómo funcionan los créditos sin intereses?

A pesar de lo que sugiere el nombre, los créditos “sin intereses” no significan que no pagues nada adicional. Lo que ocurre es que el coste del préstamo está incluido desde el inicio en la cuota mensual, y no se aplican intereses compuestos (es decir, intereses sobre intereses).

Ejemplo práctico:

Imagina que solicitas un crédito de 1.000 euros con una tasa fija del 10%. Si por algún motivo no puedes pagar una cuota, podrías enfrentarte a un recargo. En un crédito tradicional, esos recargos generarían nuevos intereses, lo que aumentaría aún más tu deuda.

En este caso, la deuda pasaría a 1.210 euros al mes siguiente, pero los intereses solo se aplicarían sobre la deuda original. De este modo, se evita el conocido “efecto bola de nieve” que puede hacer que un pequeño impago se convierta en una deuda incontrolable.

Por eso, los créditos sin intereses son especialmente recomendables para quienes buscan claridad en los pagos y evitar sorpresas desagradables.

Ventajas de los créditos sin intereses

Liquidez inmediata: Puedes acceder a una pequeña cantidad de dinero de forma rápida, sin papeleos ni desplazamientos.

Desde 50 hasta 600 euros, ideales para imprevistos o compras puntuales. Transparencia: Sabes exactamente cuánto pagarás cada mes, sin intereses ocultos ni comisiones sorpresa.

¿Por qué pedir un crédito sin intereses?

Rapidez y seguridad: Son ideales si necesitas dinero urgente para afrontar gastos inesperados.

Son ideales si necesitas dinero urgente para afrontar gastos inesperados. Reorganización financiera: Puedes usarlos para pagar deudas más caras y reorganizar tu economía de forma más eficiente.

Puedes usarlos para pagar deudas más caras y reorganizar tu economía de forma más eficiente. Compras importantes: Facilitan la adquisición de bienes que, de otra manera, serían difíciles de pagar de una sola vez.

¿Qué beneficios ofrecen este tipo de créditos?

Te ayudan a controlar mejor tus gastos mensuales.

Evitas el uso excesivo de tarjetas de crédito, muchas veces más costosas.

La aprobación suele ser más ágil y flexible que en la banca tradicional.

Gracias a la modalidad sin intereses, el riesgo de sobreendeudamiento es mucho menor.

Antes, muchas personas desconfiaban de este tipo de préstamos rápidos, y no sin razón. Algunos acabaron en situaciones complicadas por falta de transparencia en los contratos. Hoy, las plataformas más serias ofrecen condiciones claras y reguladas, con el objetivo de facilitar soluciones reales y sostenibles.

Los créditos sin intereses pueden ser una solución muy útil si buscas financiación rápida y sin sorpresas. Siempre que tengas claro cuánto puedes pagar al mes y utilices el crédito de forma responsable, esta puede ser una de las opciones más inteligentes del mercado.

