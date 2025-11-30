El Google Pixel 9a se vuelve imbatible en la gama media con la bajada del Black Friday

El Pixel 9a ha caído fuerte en el Black Friday de AliExpress y ahora ronda los 362 euros usando el código BFES50, una cifra que coloca al modelo de Google en un sitio muy incómodo para sus rivales: ofrece cámara de referencia, procesador propio, batería grande y Android 15 limpio al nivel de un gama alta accesible. Teniendo en cuenta que su precio habitual se mueve en torno a los 500 euros, la rebaja lo convierte en el “Pixel lógico” para quienes buscaban algo potente sin entrar en el 9 o el 9 Pro.

Cuando Google juega en la gama media, el resultado es este

Google Pixel 9a Google Google

El Pixel 9a es de esos móviles que no tienen que presumir de fichas técnicas porque el uso diario ya hace el trabajo. El Tensor G4 no es el procesador más bruto del mercado, pero sí uno de los más consistentes: mueve apps pesadas, gestiona IA en local y mantiene una fluidez que se nota sobre todo cuando llevas varios días sin reiniciar el móvil. Es la típica experiencia Pixel: rápida, simple y sin capas que se interpongan.

La cámara vuelve a ser el arma secreta. Google mantiene un sensor de 48 MP con OIS y procesado propio, y es literalmente de los pocos móviles de este rango que puedes sacar del bolsillo, apuntar, disparar en automático… y confiar. Fotos nocturnas limpias, retratos que no necesitan retoques y vídeo muy estable. La ultra gran angular también cumple, sin ser espectacular, y la frontal de 13 MP da selfies nítidos y con color natural.

La pantalla Actua de 6,3 pulgadas pOLED 120 Hz es otro paso adelante respecto a generaciones anteriores. Es brillante, nítida y muy cómoda para uso intensivo. Si vienes de un móvil de 60 Hz o un panel IPS, el cambio se nota desde el primer scroll. Además, el diseño compacto hace que sea un móvil ideal para quien quiere potencia sin cargar con un ladrillo.

En autonomía también aprueba con nota: 5.100 mAh que aguantan el día sin esfuerzo e incluso dejan margen para una segunda jornada si no le das mucha caña. Incluye carga inalámbrica —poco común en esta gama— y carga rápida cableada (sin ser la más veloz del mercado, todo hay que decirlo).

Y luego está Android 15 puro, con actualizaciones directas de Google, funciones de IA bien integradas y extras como SOS de emergencia, WiFi 6E, NFC, desbloqueo facial y una conectividad impecable. Es un móvil hecho para durar.

