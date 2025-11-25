Con esta caída del Galaxy Watch Ultra, el Ultra 2 de Apple deja de ser “el tope de gama claro”

La rebaja del Samsung Galaxy Watch Ultra es de esas que cambian conversaciones: de repente un reloj pensado para deporte extremo, batería larga y funciones avanzadas de salud aparece por 256,53 euros con el código ESBF40 en el Black Friday de AliExpress, el precio más bajo que ha tenido nunca, y eso coloca al Ultra de Samsung peligrosamente cerca del terreno del Apple Watch… pero con argumentos propios.

La versión más “seria” del Galaxy Watch por fin justifica su apellido Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra Google Google

Lo primero que impresiona es la sensación de “reloj hecho para durar”. El chasis grande, la certificación MIL-STD-810H, la resistencia 10 ATM y el acabado más robusto dejan claro que este reloj no está pensado para el gimnasio del barrio, sino para gente que corre, sube, baja, suda y, en general, maltrata tecnología sin querer. Y aun así, no es incómodo ni pesado: los 60 gramos están muy bien repartidos.

La pantalla es otro nivel. El panel AMOLED de 1,5 pulgadas con 3000 nits hace que todo se vea perfectamente incluso bajo sol directo, algo que solo unos pocos smartwatch pueden presumir. Además, el modo Always On se ve espectacular, nada apagado ni recortado.

La batería es lo que más sorprende a cualquiera que venga de un reloj “normal”. Los 590 mAh dan para días y días de uso real sin obsesión por el cargador. Aquí Samsung se ha puesto seria: si quieres medir sueño, entrenos largos con GPS de doble banda o estrés diario, puedes hacerlo sin renunciar a autonomía.

En salud es donde más se acerca a los relojes profesionales. Electrocardiograma, tensión arterial, análisis avanzado del sueño (incluida apnea), SpO2, sensor de temperatura y el paquete completo del BioActive Sensor. A esto se suma un GPS L1+L5 más preciso y funciones de seguridad como sirena de emergencia o rutas de retorno.

Y sí, al ser LTE puedes dejar el móvil en casa en entrenamientos o salidas y seguir recibiendo llamadas, mensajes y datos. Wear OS 5 con One UI 6 va especialmente fluido gracias al nuevo Exynos W1000, que es el primer salto real de potencia en años.

