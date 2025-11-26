Poco más de 100 euros por un portátil de 12GB de RAM que muchos usan para Office y tareas del día a día

Hay portátiles que no vienen a presumir, sino a cumplir. Este modelo con Windows 11 Pro, 12GB de RAM y SSD rápido es justo ese tipo de ordenador que la gente usa para Office, videollamadas, estudios o trabajos sencillos… y que sorprende porque por el precio que tiene funciona mejor de lo que muchos esperan. Durante el Black Friday de AliExpress, con el código BFES20, se queda en una cifra que hace difícil no mirarlo dos veces.

El típico portátil “apaña-vidas” que te salva más de un día

Portátil AliExpress AliExpress

Si hay algo que define a este portátil es que no molesta. Ni pesa, ni ocupa mucho, ni pide ventilador externo para no despegar. Su pantalla Full HD de 14,1 pulgadas es suficientemente nítida para trabajar cómodo, incluso con luz fuerte, y el modo nocturno ayuda justo en esas sesiones de última hora donde los ojos empiezan a protestar.

La combinación de 12GB LPDDR4 con SSD rápido es lo que lo hace tan usable. No es una máquina para edición avanzada ni juegos serios, pero para las tareas habituales —Docs, Excel, Zoom, navegación con muchas pestañas— responde con una agilidad que sorprende en esta gama. No hay bloqueos dramáticos ni esos microcortes molestos típicos de los portátiles ultra-baratos.

El teclado y el trackpad, dentro de lo que cabe esperar en este rango, cumplen muy bien. Nada de teclas esponjosas ni panel táctil impreciso: aquí se puede escribir y moverse por la pantalla sin frustración. Y los puertos también ayudan: USB 3.0, HDMI, tarjeta de memoria, jack… lo básico para no depender de adaptadores cada dos por tres.

La autonomía no es de récord, pero suficiente para una mañana de trabajo sin cable. Y como extra curioso, trae cámara (muy justa, 0.3 MP, no esperes milagros), Wi-Fi, Bluetooth y todas las apps básicas preinstaladas para arrancar y usarlo en cuestión de minutos.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.