Un homenaje al Rolex Daytona “Ghost” con movimiento de cuarzo que no pasa de 50 euros

Entre los relojes que marcan tendencia este 2025, el Rolex Daytona “Ghost” se ha convertido en un icono. Su escasez y su precio inalcanzable lo hacen exclusivo, pero también han inspirado a marcas como Pagani Design, que ha lanzado el PD-1664, un modelo que rinde homenaje a esa estética reconocible con un enfoque mucho más accesible.

Un diseño que respeta las proporciones clásicas

Con sus 40 mm de diámetro y solo 12 mm de grosor, este reloj conserva las medidas tradicionales que gustan a coleccionistas y aficionados. La caja de acero inoxidable se complementa con una correa de caucho deportiva y cómoda, mientras que el cristal de zafiro garantiza resistencia frente a rayaduras. Es un conjunto que transmite robustez sin renunciar a la elegancia retro.

El corazón del PD-1664 es un movimiento de cuarzo pensado para quienes priorizan precisión y comodidad: sin necesidad de darle cuerda y siempre listo para marcar la hora exacta. Integra cronógrafo, calendario completo y manecillas luminosas para facilitar la lectura en la oscuridad. Un conjunto de funciones que, en relojes de este precio, no siempre se encuentra con tanta calidad de acabado.

Con una resistencia al agua de 10 bar, este Pagani puede acompañar tanto en el día a día como en actividades más dinámicas, desde natación hasta deportes al aire libre. No está pensado para buceo profesional, pero cumple sobradamente para quienes buscan un reloj todoterreno que aguante bien el desgaste diario.

El Pagani PD-1664 demuestra que no hace falta gastar miles de euros para lucir en la muñeca un diseño que bebe de la tradición relojera más codiciada. Una pieza que mezcla estética, funcionalidad y resistencia por menos de lo que cuesta una cena para dos, y que se entiende como una puerta de entrada ideal al mundo de la relojería con carácter.

