Un Pagani con aire de Cosmograph Daytona por menos de 60 euros, como el Rolex que lució Alcaraz en el US Open 2025

Carlos Alcaraz suma en septiembre de 2025 un nuevo título a su palmarés tras vencer a Jannik Sinner en la final del US Open y reconquistar el número 1 del mundo. Pero, más allá de la gesta deportiva, hubo un detalle que no pasó desapercibido: el reloj que lucía en la entrega del trofeo. Se trataba del nuevo Rolex Cosmograph Daytona en oro amarillo de 18 quilates, con esfera azul turquesa y negra y brazalete Oysterflex, una pieza tan exclusiva como inalcanzable para la mayoría de aficionados.

En ese mismo universo estético, aunque en un rango totalmente distinto, aparece el Pagani Design 1662, un reloj automático que recuerda a ese icono de Rolex, pero que cuesta menos de 60 euros aplicando el código AEFS10 en AliExpress. Una alternativa que no compite en lujo, pero sí ofrece un diseño cuidado y detalles propios de la relojería seria a un precio sorprendente.

Detalles de un “homenaje” que se hace notar

Pagani 1662 AliExpress AliExpress

El Pagani 1662 cuenta con caja y brazalete de acero inoxidable, un cristal de zafiro sintético resistente a arañazos y un bisel cerámico de 120 clics. Sus manecillas y marcadores luminosos aseguran visibilidad en cualquier situación, y el diseño general remite inevitablemente al espíritu del Daytona que Alcaraz mostró en Nueva York.

Su corazón es un movimiento automático GMT, que funciona gracias al movimiento de la muñeca del usuario y no necesita pila. Es decir, mantiene la esencia mecánica que tanto valoran los amantes de la relojería, pero en una pieza accesible y lista para el uso diario.

El reloj soporta hasta 100 metros de resistencia al agua, por lo que puede acompañar sin problemas en actividades como natación o deportes acuáticos ligeros. Eso sí, como ocurre con la mayoría de relojes automáticos, no se recomienda para duchas calientes ni saunas, donde el vapor podría dañar los sellos.

Un capricho para quienes sueñan con un Daytona

La nueva versión V2 del 1662 incorpora bisel cerámico, luminiscencia mejorada y acabados más refinados que lo acercan todavía más al aspecto de un gran clásico. Por menos de 60 euros, se coloca como una opción perfecta para quienes sueñan con un Daytona pero buscan un reloj funcional, bien construido y accesible.

Alcaraz ya tiene en su colección un Daytona exclusivo que pocos podrán tener nunca; pero para quienes quieren un guiño a ese diseño sin hipotecar el bolsillo, este Pagani ofrece una puerta de entrada más que digna.

