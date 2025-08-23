Un Kindle distinto, con color y más memoria, ahora está en Amazon con una rebaja importante

A los que aman leer, cualquier Kindle ya les parecía un buen invento. Pero para quienes también valoran las portadas, los cómics, las ilustraciones o simplemente una lectura más visual, había algo que faltaba: el color. Eso es lo que trae el nuevo Kindle Colorsoft, el primer modelo con pantalla a color de Amazon, y ahora está en oferta en Amazon con una rebaja del 28 %. Es un lector distinto a lo que estamos acostumbrados. No solo por cómo se ve, sino por cómo cambia la experiencia de lectura. Más allá del texto, da protagonismo a los elementos visuales. Y para quien lee mucho, eso se nota.

Pantalla en color, luz cálida ajustable y batería para olvidarte del cargador

Amazon Kindle Colorsoft Amazon Amazon

Lo primero que llama la atención es la pantalla Colorsoft de 7”, con un acabado que recuerda al papel real. No brilla como una tablet ni cansa la vista: es de tinta electrónica, pero con color. Eso permite ver las portadas tal como fueron diseñadas, resaltar frases en varios tonos (amarillo, azul, rosa, naranja...) o simplemente disfrutar de novelas gráficas, cuentos ilustrados o ensayos con gráficos sin perder detalle.

A diferencia del Kindle Paperwhite, que está pensado para texto en blanco y negro, este modelo está optimizado para contenido a color. Y no es un detalle menor: cambia la forma de leer libros de cocina, revistas, ensayos visuales o cualquier contenido enriquecido.

Tiene además funciones que mejoran mucho el uso diario: luz cálida ajustable, posibilidad de invertir los colores del fondo, resistencia al agua, carga por USB-C y hasta 8 semanas de autonomía. Todo con un diseño minimalista y sin reflejos, incluso bajo el sol.

¿Merece la pena si ya tienes un Kindle? Depende de cómo lees y qué tipo de contenido consumes

Este modelo no está pensado para sustituir al lector clásico de tinta electrónica, sino para complementarlo. Si eres de los que solo leen novelas lineales y no te importa el blanco y negro, quizá no lo necesites. Pero si sueles alternar entre novelas, cómics, libros de divulgación o ilustrados, la diferencia es clara. Lo mismo si compartes el Kindle con niños, ya que el color hace más atractiva la lectura infantil.

También resulta interesante para quienes quieren un dispositivo más versátil pero sin renunciar a la comodidad de lectura: no es una tablet, no tiene distracciones, notificaciones ni redes. Solo libros, y eso es parte de su encanto.

Con 16 GB de almacenamiento, cabe una biblioteca entera. Y si usas Kindle Unlimited, tendrás acceso a miles de títulos sin preocuparte por el espacio. En resumen: un Kindle más visual, más moderno y mucho más atractivo para quienes valoran el diseño editorial, el color y una lectura cómoda en cualquier situación.

Hay gadgets que se sienten como un capricho... y otros que, cuando los pruebas, se convierten en imprescindibles. Este nuevo Kindle parece ser de los segundos.

