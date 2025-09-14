La llave de impacto eléctrica que muchos comparan con Makita, pero cuesta 20 euros

Las llaves de impacto suelen asociarse a talleres profesionales o a marcas de gama alta como Makita, pero lo cierto es que el mercado está cambiando. En AliExpress se encuentra ya un modelo que, por apenas 20 euros, ofrece especificaciones que hace unos años eran impensables en una herramienta doméstica: par máximo de 520 N·m, motor sin escobillas y diseño inalámbrico.

Potencia suficiente para trabajos serios

Llave de impacto eléctrica AliExpress AliExpress

Con un par de 520 N·m, esta llave puede aflojar tuercas, pernos y tornillos grandes sin esfuerzo. Su velocidad variable hasta 2.800 rpm y una frecuencia de impacto de 3.200 ipm permiten adaptarse a diferentes tareas, desde bricolaje en casa hasta usos en construcción ligera o mantenimiento de vehículos.

Uno de los puntos clave está en su motor brushless. A diferencia de los motores tradicionales, no genera chispas ni se desgasta con el tiempo, lo que aumenta la vida útil de la herramienta y reduce el mantenimiento. El eje de acero de tungsteno añade resistencia frente al desgaste y asegura un rendimiento constante incluso con uso intensivo.

Funciona con baterías de 18V y se vende en diferentes configuraciones: solo la llave, con batería incluida, o con batería, cargador y juegos de bocas. Esto permite adaptarse tanto a quienes ya cuentan con equipos compatibles como a quienes buscan un kit completo listo para usar. Su formato compacto lo hace fácil de transportar y práctico en espacios reducidos.

En definitiva, una herramienta que por precio parece de iniciación, pero por especificaciones recuerda a modelos mucho más caros. No es casual que muchos usuarios la comparen con opciones de marcas profesionales: ofrece potencia, autonomía y resistencia suficientes para cubrir la mayoría de necesidades sin que el bolsillo sufra.

