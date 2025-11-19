Las 10 mejores hipotecas mixtas de noviembre 2025: los bancos que ofrecen las condiciones más competitivas

Las hipotecas mixtas llevan meses consolidándose como una alternativa muy atractiva para quienes quieren comprar vivienda sin tener que elegir entre una fija “para toda la vida” o una variable completamente ligada al Euríbor. Su fórmula es sencilla: varios años de cuota fija para arrancar con estabilidad, seguidos de un tramo variable que suele ofrecer una cuota más ajustada si los tipos se moderan en el futuro.

Este equilibrio las convierte en una opción interesante para perfiles que necesitan controlar su presupuesto durante los primeros años (por ejemplo, familias que están empezando o compradores que prevén más gastos iniciales) pero que no quieren renunciar a un interés más competitivo a largo plazo. El ranking de noviembre llega con hipotecas mixtas por debajo del 2% en su tramo inicial y con diferenciales moderados para la parte variable.

A continuación, puedes ver cuáles son las diez hipotecas mixtas más destacadas del mes, cómo se diferencian y qué aporta cada una.

El top 3 de hipotecas mixtas de noviembre

Ibercaja — Hipoteca Vamos Mixta (5 años fijos)

Ibercaja encabeza el ranking con una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan una cuota muy estable durante los primeros cinco años. Su tramo fijo parte del 1,55% TIN, uno de los valores más bajos de noviembre, y después pasa a Euríbor+0,60%, lo que ofrece un equilibrio razonable entre seguridad inicial y un variable ajustado en la segunda etapa. Con una TAE desde 3,23% y un plazo máximo de 25 años, se perfila como una de las ofertas más competitivas para quienes priorizan estabilidad sin renunciar a un buen diferencial.

Cajamar — HipotecON a tipo mixto (5 años fijos)

La oferta mixta de Cajamar destaca por combinar un tramo fijo muy competitivo con un margen variable de los más bajos del mercado. Arranca con un 1,79% TIN durante cinco años y, a partir de ahí, aplica Euríbor+0,50%, un diferencial que la convierte en una hipoteca especialmente atractiva para el largo plazo. Su TAE desde 2,93% y la posibilidad de financiar hasta 30 años la sitúan como una alternativa sólida para quienes buscan un equilibrio claro entre cuota inicial y coste futuro.

Banco Sabadell — Hipoteca Mixta (3 años fijos)

Sabadell cierra el top 3 con una hipoteca diseñada para quienes quieren un tramo fijo corto y una entrada en el tramo variable relativamente pronto. Durante los tres primeros años aplica un 1,80% TIN, y después pasa a Euríbor+0,70%. Con una TAE desde 3,46% y un plazo de hasta 30 años, es una elección interesante para compradores que anticipan una mejora futura en el tipo variable o que simplemente necesitan unos primeros años de estabilidad más ajustados.

Otras hipotecas mixtas competitivas en noviembre

Ibercaja — Hipoteca Vamos Mixta (10 años fijos)

Esta segunda propuesta de Ibercaja amplía la estabilidad del tramo fijo hasta diez años con un 1,85% TIN, manteniendo después el mismo Euríbor+0,60% del producto anterior. Está orientada a quienes quieren proteger su cuota durante una década completa y reducir al máximo la incertidumbre en los primeros años. La TAE desde 3,10% y el plazo de 25 años complementan una oferta muy equilibrada dentro del rango de mixtas con tramo fijo largo.

Banca March — Hipoteca Mixta Avantio

La Hipoteca Mixta Avantio ofrece un 1,90% TIN durante cuatro años, seguido de Euríbor+0,60%, situándose entre las propuestas más competitivas del mes gracias a una TAE desde 2,79%. Está dirigida a quienes buscan un tramo fijo inicial breve pero con un variable muy atractivo, manteniendo un plazo máximo de 30 años. Es de las opciones más ajustadas para quienes priorizan coste total y no tanto la duración del tramo fijo.

Pibank — Hipoteca Mixta

Pibank presenta una de las hipotecas mixtas más flexibles del mercado, especialmente por su plazo de hasta 35 años, que ayuda a reducir la cuota mensual. Comienza con un 1,99% TIN durante tres años, antes de pasar a un Euríbor+0,75%. La TAE desde 2,99% refuerza su atractivo para perfiles jóvenes o compradores que buscan una cuota muy contenida durante buena parte del préstamo.

ABANCA — Hipoteca Mixta Mari Carmen

ABANCA apuesta por un tramo fijo de cinco años al 2,10% TIN, seguido de un margen variable especialmente ajustado de Euríbor+0,50%. Su TAE desde 4,21% refleja un mayor peso de las vinculaciones, por lo que es una opción que conviene estudiar bien según las necesidades de cada cliente. Funciona bien para quienes priorizan un diferencial bajo por encima del coste global de la financiación.

Banca March — Hipoteca Mixta Plus II

La versión Plus II de Banca March comienza con un 2,10% TIN durante tres años y continúa con Euríbor+0,80%. Con una TAE desde 3,44% y un plazo máximo de 30 años, está pensada para quienes buscan una hipoteca clara, sin complicaciones y con un tramo fijo inicial corto pero estable.

Banco Sabadell — Hipoteca Mixta (5 años fijos)

Esta segunda opción del Sabadell fija los primeros cinco años en un 2,10% TIN, antes de pasar a un variable de Euríbor+1%. Con una TAE desde 3,62%, es una propuesta orientada a quienes valoran una primera etapa fija más amplia aun pagando un poco más en la parte variable.

ING — Hipoteca Naranja Mixta

ING cierra el ranking con una de las hipotecas mixtas con mayor flexibilidad de plazo: hasta 40 años. Los primeros cinco años funcionan con un 2,20% TIN, seguido de un tramo variable de Euríbor+0,75%. Su TAE desde 3,39% la convierte en una opción atractiva para quienes buscan una cuota ajustada gracias a un plazo largo y condiciones claras, sin vinculaciones excesivas.

Qué debes tener en cuenta antes de contratar una hipoteca mixta

Las hipotecas mixtas pueden ser una buena opción, pero conviene analizarlas con calma. Estos son los puntos esenciales:

Duración del tramo fijo: determina cuántos años tendrás una cuota estable sin preocuparte por el Euríbor.

determina cuántos años tendrás una cuota estable sin preocuparte por el Euríbor. Diferencial sobre Euríbor: es la clave del coste real cuando empiece el tramo variable.

es la clave del coste real cuando empiece el tramo variable. TAE : no solo mide intereses, sino también comisiones y posibles vinculaciones.

: no solo mide intereses, sino también comisiones y posibles vinculaciones. Plazo total: un plazo largo reduce la cuota, pero aumenta el coste final del préstamo.

un plazo largo reduce la cuota, pero aumenta el coste final del préstamo. Vinculaciones: seguros, nómina o tarjetas pueden mejorar el tipo, pero conviene calcular si compensan.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona una hipoteca mixta?

Mezcla un tramo fijo inicial, con cuota estable, y un tramo variable que se revisa según el Euríbor.

¿Es buena idea para un primer comprador?

Depende del perfil, pero muchos compradores valoran la tranquilidad inicial de saber exactamente cuánto pagarán los primeros años.

¿Qué pasa si quiero cambiarla en el futuro?

Puedes subrogarla a otro banco o renegociarla; algunas operaciones pueden implicar costes.

Una alternativa equilibrada que sigue ganando terreno

Con tramos fijos por debajo del 2% y diferenciales ajustados para la parte variable, las hipotecas mixtas de noviembre llegan con propuestas competitivas para distintos perfiles. Este formato se ha consolidado como una opción intermedia muy útil para quienes buscan tranquilidad al principio sin perder flexibilidad a largo plazo.

Fuente: Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras (análisis elaborado el 03/11/2025). Las ofertas están ordenadas por los siguientes criterios: 1) Interés fijo más bajo; 2) Interés variable más bajo; 3) Menor comisión de apertura; 4) El mayor porcentaje del precio de la vivienda que permite obtener; 5) Menor coste por comisión anticipada; 6) Productos exigidos para obtener la máxima bonificación.

Este ranking : 1) solo incluye información de hipotecas para cualquier tipo de vivienda, por lo que las llamadas «hipotecas verdes» (que premian con un interés más bajo las ofertas de viviendas con calificación energética «A» quedan excluidas y 2) solo muestra las ofertas de entidades con presencia en más de la mitad de las CC.AA o que permiten la contratación de sus productos por Internet. Las hipotecas que se muestran en este artículo se corresponden con las que ofrece el banco a clientes que acepten cumplir con los requisitos para obtener la máxima bonificación.