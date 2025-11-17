Los 5 depósitos más rentables de noviembre 2025 (y las alternativas que más pagan ahora mismo)

En noviembre, los depósitos vuelven a situarse en niveles atractivos y varias entidades europeas mantienen tipos por encima del 2% TAE. Aun así, este mes también destacan las cuentas remuneradas, con ofertas que pagan más del 3% TAE y permiten disponer del dinero cuando quieras. Aquí tienes los depósitos más rentables del mes y las alternativas más competitivas para sacar partido a tu ahorro sin complicaciones.

Los 5 mejores depósitos a plazo fijo (noviembre 2025)

Haitong Bank vía Raisin – Depósito a 2 años (2,77% TAE)

Para quienes buscan algo más de horizonte temporal, Haitong Bank ofrece uno de los mejores tipos del mercado para plazos medios: 2,77% TIN/TAE a 24 meses, con pago de intereses al vencimiento. Este depósito no admite cancelación anticipada y se renueva automáticamente salvo indicación contraria. Está garantizado por el Fondo de Depósitos de Portugal, hasta 100.000€ por cliente y entidad.

Lidion Bank – Depósito a 12 meses (2,25% TAE)

El depósito anual de Lidion Bank ofrece un 2,25% TIN/TAE, con importes mínimos de 20.000€ y un máximo de 100.000€. Los intereses se pagan al vencimiento y no permite ni cancelación anticipada ni aportaciones adicionales. La entidad está cubierta por el Fondo de Garantía de Malta, lo que asegura hasta 100.000€ por titular.

BluOr Bank vía Raisin – Depósito a 12 meses (2,61% TAE)

BluOr Bank sigue entre las opciones más equilibradas para el plazo de un año. Ofrece 2,61% TIN/TAE, permite contratar desde 1€ y está respaldado por el Fondo de Garantía de Letonia. No admite cancelación anticipada y los intereses se liquidan al vencimiento. Como es habitual en Raisin, se renueva automáticamente si el cliente no indica lo contrario.

Mano Bank vía Raisin – Depósito a 9 meses (2,44% TAE)

Una alternativa para quienes no quieren comprometer el dinero un año completo. Mano Bank ofrece 2,40% TIN y 2,44% TAE a 9 meses, con pago al vencimiento y sin opción de cancelación anticipada. Está cubierta por el Fondo de Garantía de Lituania. Funciona bien para quienes necesitan un plazo corto pero buscan un tipo sólido.

Lidion Bank – Depósito a 6 meses (2,20% TAE)

En su versión más breve, Lidion Bank también lidera en el tramo de seis meses. Ofrece 2,20% TIN/TAE, con un mínimo de 20.000€ y las mismas condiciones del depósito anual: intereses al vencimiento, sin aportaciones adicionales y sin cancelación anticipada. Protegido igualmente por el Fondo de Garantía de Malta.

Alternativas: las cuentas remuneradas más rentables de noviembre 2025

En paralelo a los depósitos, varias entidades están pagando tipos muy altos sin exigir nómina y permitiendo disponer del dinero en cualquier momento. Estas son las más competitivas del mes.

Openbank – Cuenta de Ahorro Bienvenida (2,53% TAE durante 4 meses)

Openbank mejora su oferta promocional y paga 2,50% TIN (2,53% TAE) durante los primeros cuatro meses, sin necesidad de domiciliar nada. Los intereses se abonan mensualmente y, una vez acabado el periodo inicial, la cuenta pasa automáticamente al tipo vigente de la Cuenta de Ahorro Openbank.

Incluye una cuenta corriente y tarjeta gratuitas, transferencias inmediatas sin coste y retiradas sin comisión en más de 30.000 cajeros del Grupo Santander.

B100 – Cuenta Health (3,20% TAE cumpliendo retos saludables)

La oferta más alta del mes vuelve a ser la Cuenta Health de B100, con 3,20% TAE (3,154% TIN) hasta 50.000€. Su particularidad es que solo puedes mover dinero a esta cuenta si cumples los retos diarios de la app:

Move to Save: caminar entre 6.000 y 20.000 pasos.

caminar entre 6.000 y 20.000 pasos. Off to Save: limitar el uso de redes entre 15 y 60 minutos.

Cada vez que cumples un objetivo, se mueve automáticamente desde tu Cuenta B100 entre 1€ y 30€ (hasta 60€ si activas ambos retos). Es una propuesta original para quienes quieren ahorrar y a la vez mejorar hábitos del día a día.

Raisin – Cuenta Bienvenida (3,33% TAE durante 3 meses)

Raisin ofrece 3,33% TAE (3,28% TIN) durante los primeros tres meses, sin comisiones y desde solo 1€. Una vez finaliza la promoción, puedes mover el saldo a cualquiera de los productos disponibles en la plataforma, incluidos más de 100 depósitos europeos. El dinero está disponible siempre y protegido por el fondo de garantía correspondiente a la entidad donde se deposite.

Revolut – Cuenta remunerada (2,27% TAE)

Revolut mantiene un tipo muy sólido para sus clientes del plan Ultra, con 2,27% TAE (2,25% TIN). Los intereses se calculan y abonan a diario. Los usuarios del plan Estándar reciben un tipo menor, pero también remunerado. Todos los clientes cuentan con IBAN español y pueden domiciliar recibos o recibir transferencias sin coste adicional.

Volkswagen Bank – Cuenta Alta Remuneración (2,10% TIN durante 6 meses)

Una de las propuestas más estables del mercado: 2,10% TIN (1,61% TAE) durante los primeros seis meses, sin importe mínimo y con intereses mensuales. Después, el tipo pasa al 1,094% TIN. El dinero está siempre disponible y cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania.

Trade Republic – Cuenta remunerada (2,02% TAE)

Trade Republic ofrece 2,02% TAE (2% TIN) desde solo 10€, sin límite máximo y con intereses mensuales. Incluye tarjeta gratuita y la posibilidad de obtener un 1% de “saveback” en compras.

Indexa Capital – Cuenta Remunerada Indexada (1,50% TAE)

Una opción ajustada a los tipos oficiales: 1,50% TAE, líquida cada trimestre y sin comisiones. Está protegida por el Fondo de Garantía español (A&G Banco), lo que la convierte en una alternativa segura y transparente.

N26 – Cuenta de Ahorro N26 (1,30% TAE)

La cuenta de ahorro de N26 remunera al 1,30% TAE (1,50% TIN) para clientes Metal, con intereses mensuales, disponibilidad total y protección del Fondo de Garantía alemán.

Banco Sabadell – Cuenta Online (2,00% TAE)

Una opción sencilla y sin condiciones adicionales, que paga 2% TIN/TAE y mantiene el dinero disponible en todo momento.

Qué tener en cuenta antes de elegir entre depósitos y cuentas remuneradas

Liquidez : si vas a necesitar el dinero, mejor una cuenta remunerada.

: si vas a necesitar el dinero, mejor una cuenta remunerada. Plazo : los depósitos solo compensan si puedes mantener el saldo hasta vencimiento.

: los depósitos solo compensan si puedes mantener el saldo hasta vencimiento. Tipo promocional: vigila la duración y qué rentabilidad queda después.

vigila la duración y qué rentabilidad queda después. Garantía : todos los productos mencionados están protegidos hasta 100.000€ por cliente y entidad.

: todos los productos mencionados están protegidos hasta 100.000€ por cliente y entidad. Importe mínimo: algunos depósitos exigen 20.000€ o más.

Noviembre llega con buenas noticias para el ahorro

Los depósitos vuelven a ofrecer tipos sólidos por encima del 2% TAE y España entra en el ranking con fuerza gracias a la propuesta de Banca March. Pero las cuentas remuneradas no se quedan atrás: varias superan el 3% TAE y permiten retirar el dinero cuando quieras.

La elección depende de tu prioridad: seguridad y plazo fijo, o flexibilidady acceso inmediato. Lo positivo es que este noviembre el mercado ofrece opciones atractivas en ambos lados. Si buscas rentabilidad sin riesgos, es un buen momento para mover ficha.

Fuente: Kelisto.es a 07/11/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de los depósitos con un TIN más elevado (y otras alternativas en cuentas remuneradas) que se pueden contratar actualmente desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado aparecer en este artículo.