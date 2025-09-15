Movistar Plus+ arranca la segunda mitad de septiembre con estrenos diarios: esto es lo que verás

El mes de septiembre avanza y Movistar Plus+ se ha propuesto que no tengas ni un respiro en el sofá. Por 9,99€ al mes, la plataforma sigue ampliando su catálogo con estrenos diarios de cine, series y documentales, a los que se suma su oferta deportiva con fútbol, tenis, Euroliga y mucho más. Una suscripción que, sin permanencia ni ataduras, se convierte en el mejor plan para quienes buscan calidad y variedad a golpe de clic.

Estrenos de la semana en Movistar Plus+

Esta semana del 15 al 22 de septiembre llega cargada de títulos que mezclan intriga, emoción, drama y toques de comedia. Aquí van algunos de los que no deberías perderte:

Ciudadanos Soberanos (15 de septiembre) – Una serie que explora el auge de un movimiento social capaz de desafiar la autoridad y poner en jaque el sistema.

Revisando la teoría de la evolución (15 de septiembre) – Un documental que replantea lo que creíamos saber sobre Darwin y la ciencia.

Tu color (16 de septiembre) – Drama adolescente que se adentra en la amistad, la rebeldía y la necesidad de encontrar tu sitio en el mundo.

Mujer y dinero (17 de septiembre) – Una mirada directa y sin filtros a la relación entre independencia económica y libertad femenina.

Aún estoy aquí (18 de septiembre) – Película conmovedora que aborda el duelo, la resiliencia y el poder de seguir adelante.

Y la semana no se queda ahí: el 21 aterriza Tras el verano, una historia íntima sobre segundas oportunidades; y el 22 se estrena Jane Austen arruinó mi vida, una comedia romántica con sabor literario que promete enganchar a más de uno.

Mirando al horizonte: lo que viene después

Si eres de los que se organizan con calendario en mano, apunta: el 23 llega Punto de restauración, el 24 La última reina (Firebrand), y el 25 desembarcan dos propuestas imperdibles: Borgo y La piscina. Para cerrar el mes, títulos como Vivir el momento (26 de septiembre), Mirando a través del agua (28 de septiembre), Partisanos (29 de septiembre) y El cielo de los animales (30 de septiembre). A todo esto se suman documentales como Crónica negra de la Antigua Grecia (25 de septiembre), James Dean: un icono eterno (27 de septiembre) o Theodor Herzl: el padre de Israel (29 de septiembre).

Mucho más que estrenos

Además de esta avalancha de novedades, la suscripción a Movistar Plus+ incluye:

Un estreno de cine al día.

Todas las series originales de la plataforma y una selección internacional con estrenos simultáneos en EE. UU.

de la plataforma y una Fútbol : 1 partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada, LALIGA HYPERMOTION al completo, y el mejor partido de Champions y de la Premier League.

: 1 partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada, LALIGA HYPERMOTION al completo, y el mejor partido de Champions y de la Premier League. Una selección de los mejores deportes: Euroliga de baloncesto, tenis con los Masters 1000, rugby, pádel, NFL y golf.

Dos reproducciones simultáneas en cualquier dispositivo y posibilidad de ver contenido offline.

Un septiembre para no aburrirse

De la mano de estrenos tan variados como Jane Austen arruinó mi vida, La última reina o documentales como James Dean: un icono eterno, septiembre en Movistar Plus+ se convierte en un mes para disfrutar de cine, series y deporte sin límites. Todo ello, sin permanencia y por 9,99€ al mes.

