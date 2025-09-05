La sorpresa de la vuelta al cole: Movistar Plus+ ofrece 12 meses por el precio de cuatro con esta condición

La vuelta al cole siempre trae un poco de drama: horarios, madrugones, rutina… pero este año hay un motivo para sonreír. Movistar Plus+ ha activado una promoción que parece sacada de otra liga: 12 meses de suscripción pagando solo cuatro. Sí, un año entero por apenas 39€, aunque con una condición muy clara: tener el Bono Cultural Joven. Una forma inteligente de gastar parte de esos 400€ de saldo cultural en algo que vas a exprimir al máximo: cine, series y deporte en directo sin moverte del sofá.

¿Qué incluye esta promoción?

Movistar Plus+ con Bono Cultural Joven Movistar Plus+ Movistar Plus+

Movistar Plus+ no se ha guardado nada en el banquillo. Quienes aprovechen esta oferta tendrán acceso a todo esto durante 12 meses:

Un estreno de cine al día, con lo último de Hollywood, cine español y joyas europeas.

con lo último de Hollywood, cine español y joyas europeas. Series originales de Movistar Plus+ y estrenos internacionales en simultáneo con EE.UU.

y estrenos internacionales en simultáneo con EE.UU. Cada jornada, el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA SPORTS.

El mejor de la Champions League y de la Premier League , además de LALIGA HYPERMOTION completa.

y de la , además de Tenis de primer nivel, con el US Open, Wimbledon, Roland Garros y los 12 torneos Masters 1000.

de primer nivel, con el US Open, Wimbledon, Roland Garros y los 12 torneos Masters 1000. Baloncesto al máximo nivel, con los dos mejores partidos de Euroliga por jornada.

al máximo nivel, con los dos mejores partidos de Euroliga por jornada. Rugby, golf, pádel y NFL, con las citas más destacadas de cada temporada.

Y lo mejor: funciona con cualquier operador, sin necesidad de contratar fibra o móvil. Basta con activar la suscripción y listo. Además, permite 2 reproducciones simultáneas, perfecto para compartir.

Cómo activar Movistar Plus+ con tu Bono Cultural Joven

Si este 2025 cumples (o has cumplido) 18 años, tienes en tus manos un plan que merece la pena: con solo 39€ del Bono Cultural Joven puedes tener todo un año de Movistar Plus+. Pagas el equivalente a 4 meses y el resto, hasta 12 meses, te sale gratis. En otras palabras: un 67% de ahorro y un año entero de cine, series y deporte al alcance de un clic.

¿Y cómo se hace? Fácil, sin complicaciones:

Entra en la web oficial de Movistar Plus+

Regístrate y crea tu cuenta en la plataforma (tardarás menos que en elegir qué ver primero).

en la plataforma (tardarás menos que en elegir qué ver primero). Cuando llegue el momento de pagar, selecciona tu tarjeta del Bono Cultural Joven —ya sea la física o la virtual—.

Y listo: la activación es inmediata. Ese mismo día ya puedes ponerte una serie, una peli o el partido de la jornada.

Una vuelta al cole mucho más llevadera

Mientras septiembre llena de libros y mochilas las aulas, Movistar Plus+ llena tu casa de historias, emociones y goles. Lo que normalmente costaría 99,90€ al año, ahora se queda en solo 39€ gracias al Bono Cultural Joven.

Un año entero de entretenimiento premium al precio de cuatro meses: pocas veces la rutina se había presentado tan atractiva.

