La sorpresa de la vuelta al cole: Movistar Plus+ ofrece 12 meses por el precio de cuatro con esta condición
Cine, series y todo el fútbol: la plataforma lanza una promoción irrepetible con el Bono Cultural Joven
La vuelta al cole siempre trae un poco de drama: horarios, madrugones, rutina… pero este año hay un motivo para sonreír. Movistar Plus+ ha activado una promoción que parece sacada de otra liga: 12 meses de suscripción pagando solo cuatro. Sí, un año entero por apenas 39€, aunque con una condición muy clara: tener el Bono Cultural Joven. Una forma inteligente de gastar parte de esos 400€ de saldo cultural en algo que vas a exprimir al máximo: cine, series y deporte en directo sin moverte del sofá.
¿Qué incluye esta promoción?
Movistar Plus+ no se ha guardado nada en el banquillo. Quienes aprovechen esta oferta tendrán acceso a todo esto durante 12 meses:
- Un estreno de cine al día, con lo último de Hollywood, cine español y joyas europeas.
- Series originales de Movistar Plus+ y estrenos internacionales en simultáneo con EE.UU.
- Cada jornada, el partido Movistar Plus+ de LALIGA EA SPORTS.
- El mejor de la Champions League y de la Premier League, además de LALIGA HYPERMOTION completa.
- Tenis de primer nivel, con el US Open, Wimbledon, Roland Garros y los 12 torneos Masters 1000.
- Baloncesto al máximo nivel, con los dos mejores partidos de Euroliga por jornada.
- Rugby, golf, pádel y NFL, con las citas más destacadas de cada temporada.
Y lo mejor: funciona con cualquier operador, sin necesidad de contratar fibra o móvil. Basta con activar la suscripción y listo. Además, permite 2 reproducciones simultáneas, perfecto para compartir.
Cómo activar Movistar Plus+ con tu Bono Cultural Joven
Si este 2025 cumples (o has cumplido) 18 años, tienes en tus manos un plan que merece la pena: con solo 39€ del Bono Cultural Joven puedes tener todo un año de Movistar Plus+. Pagas el equivalente a 4 meses y el resto, hasta 12 meses, te sale gratis. En otras palabras: un 67% de ahorro y un año entero de cine, series y deporte al alcance de un clic.
¿Y cómo se hace? Fácil, sin complicaciones:
- Entra en la web oficial de Movistar Plus+
- Regístrate y crea tu cuenta en la plataforma (tardarás menos que en elegir qué ver primero).
- Cuando llegue el momento de pagar, selecciona tu tarjeta del Bono Cultural Joven —ya sea la física o la virtual—.
Y listo: la activación es inmediata. Ese mismo día ya puedes ponerte una serie, una peli o el partido de la jornada.
Una vuelta al cole mucho más llevadera
Mientras septiembre llena de libros y mochilas las aulas, Movistar Plus+ llena tu casa de historias, emociones y goles. Lo que normalmente costaría 99,90€ al año, ahora se queda en solo 39€ gracias al Bono Cultural Joven.
Un año entero de entretenimiento premium al precio de cuatro meses: pocas veces la rutina se había presentado tan atractiva.
