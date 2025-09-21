|Amazon Music Unlimited — PROMO
|Resumen rápido
Hasta 4 meses gratis (Prime) / 3 meses (no Prime)
Válida hasta el 9 de octubre de 2025
Música
Música sin límites y gratis: la oferta de Amazon Music Unlimited que dura hasta octubre
Una campaña que abre la puerta a millones de canciones en streaming, sin interrupciones, disponible hasta el 9 de octubre
El sonido de la lluvia, las primeras tardes de sofá con manta o esos paseos donde el frío empieza a notarse: el otoño tiene momentos que piden una buena banda sonora. Pensando en ello, Amazon ha lanzado una promoción difícil de dejar pasar. Su servicio Amazon Music Unlimited ofrece 4 meses gratis para los clientes Prime y 3 meses gratuitos para quienes no lo son, una ocasión perfecta para descubrir música nueva justo cuando más apetece tenerla cerca.
Ideal para: probar música ilimitada este otoño sin coste y sin ataduras.
Qué incluye la promoción de Amazon Music Unlimited
No hablamos de un plan recortado ni con limitaciones: la prueba incluye la experiencia completa. Eso significa acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones en streaming, sin anuncios ni interrupciones, y con posibilidad de escuchar en HD, Ultra HD y sonido espacial con Dolby Atmos y 360 Reality Audio.
La plataforma también permite descargar canciones para oírlas sin conexión, ver letras sincronizadas, crear y recibir listas personalizadas según los gustos de cada usuario y controlar la reproducción por voz con Alexa y dispositivos Echo. A todo esto se suman contenidos exclusivos como directos, versiones inéditas y un detalle adicional: un audiolibro mensual incluido mediante Audible.
Cómo activar la promoción
El proceso es muy sencillo y no lleva más de unos minutos. Basta con entrar en la página oficial de la campaña, iniciar sesión con la cuenta de Amazon, confirmar el periodo de prueba y descargar la aplicación en el dispositivo preferido: móvil, tablet, ordenador o televisor inteligente.
Si se dispone de un altavoz con Alexa, basta con pedirle que empiece a reproducir música. Y lo mejor es que no hay compromiso: se puede cancelar en cualquier momento antes de que finalice la prueba y no se cobrará nada.
La promoción estará activa hasta el 9 de octubre, lo que deja margen para decidir. Con esta oferta, Amazon Music Unlimited se convierte en una de las opciones más interesantes de la temporada: música sin límites, playlists personalizadas y cero anuncios en los meses en los que más se agradece tener una banda sonora a medida.
Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.