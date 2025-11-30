Por muy viejo que sea tu coche, esta pantalla CarPlay lo pone al día enchufándola al mechero

Convertir un coche antiguo en un coche “moderno” suele implicar radios caras, instalaciones eternas y un taller que, con suerte, no cobra extras inesperados. Por eso esta pantalla portátil de 10,26 pulgadas está arrasando en el Black Friday de AliExpress: funciona solo con enchufarla al mechero, trae CarPlay y Android Auto inalámbricos, cámara trasera y hasta grabación en marcha, y con el código BFES04 se queda sobre los 45 euros, un precio ridículo para todo lo que añade a cualquier coche, desde un utilitario de 2005 hasta una furgoneta de empresa.

La forma más fácil de actualizar un coche sin pasar por un taller

carplay inalámbrico coche AliExpress AliExpress

Hay productos que no necesitan explicación técnica para entender por qué funcionan, y este es uno de ellos. Lo pegas al salpicadero, lo enchufas al mechero y listo: CarPlay o Android Auto inalámbricos aunque tu coche tenga un USB que parece sacado de 2010. Navegación con Google Maps, Spotify, WhatsApp con voz, podcasts… todo sin tocar la instalación original del coche.

Uno de sus puntos fuertes es lo bien que se adapta a cualquier vehículo. Da igual si conduces un coche pequeño, un SUV o una camper: funciona con 9–32 V, así que lo mismo te vale para un turismo que para un camión. Y si lo usas poco, puedes despegar el soporte y guardarlo; no queda nada instalado de forma permanente.

La pantalla sorprende más de lo que parece por el precio: 10,26 pulgadas Full HD que se ven nítidas incluso con luz directa, algo importante si sueles conducir de día. La respuesta táctil es ágil, el brillo es decente y los colores, más vivos de lo que esperarías en esta gama. No será un iPad, pero cumple más que de sobra para navegación y multimedia.

Otro extra inesperado: incluye cámara de marcha atrás con gran angular de 170 grados. Si tu coche no tenía sensores ni cámara, el salto es enorme. Y además, hay modelos con doble cámara (frontal + trasera) para usar el dispositivo como dashcam, grabando a 1080p en una tarjeta TF de 64 GB incluida en algunos packs.

Por último, si no quieres usar sus altavoces integrados, puedes pasar el audio del móvil a los altavoces del coche usando AUX o FM. Es una solución muy cómoda para obtener un sonido más limpio sin cambiar toda la radio.

