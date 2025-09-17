Esta smart TV con pantalla QLED de 50 pulgadas está tan barata que tendrás que frotarte los ojos para comprobarlo

De cara al largo y frío invierno, tener una buena smart TV siempre es una buena opción para relajarnos al final del día viendo series o películas, y más si eres de esas personas que cada mes paga la suscripción de algún servicio como Netflix o Prime Video. Por ello, si estás buscando una que ofrezca una calidad de imagen impecable a precio económico, te recomiendo echarle un ojo a esta Toshiba 50QV3463DG.

No es habitual ver televisores QLED tan baratos, pero este modelo de la marca Toshiba tiene actualmente un descuento de 90 euros que nos permite llevárnoslo por apenas unos 289 euros en Amazon, dejando así atrás su precio recomendado de 379,99 euros. Igualmente, si es de tu preferencia, en PcComponentes también lo encontrarás con la misma rebaja.

Compra la televisión Toshiba 50QV3463DG con un descuento del 24%

La Toshiba 50QV3463DG es una televisión que sorprende por sus características, pero más por el precio que tiene. En primer lugar, cabe mencionar que apenas tiene marcos, lo que nos permite disfrutar al máximo de su pantalla de 50 pulgadas, un tamaño que encaja en la gran mayoría de zonas del hogar. Aunque lo que realmente marca la diferencia en este modelo es que utiliza una tecnología QLED para mejorar la calidad de imagen al reproducir unos colores más vivos.

Si entramos en más detalle, nos ofrece una resolución 4K UHD (3.840 x 2.160 píxeles), una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico, entre los que nos encontramos Dolby Vision, HDR10 y HLG, algo que mejora notablemente el contraste al ver contenido en las principales plataformas de streaming.

Por otro lado, hace uso de una tecnología TRU Picture que no solo consigue proporcionarnos imágenes más fluidas y detalladas, sino que también escala contenido de menor calidad a la máxima resolución. Igualmente, de poco sirve tener una buena calidad de imagen si el sonido no acompaña. Y con este televisor no tendrás que preocuparte, pues incorpora dos altavoces firmados por Onkyo que alcanzan una potencia máxima de 20 W, además de que soportan Dolby Audio y DTS para garantizarnos una experiencia más clara e inmersiva.

A nivel de software, viene con un sistema operativo VIDAA que es muy intuitivo, funciona de manera muy fluida y nos da acceso a una gran variedad de aplicaciones. A esto debemos sumarle que es posible vincularla con Alexa o Google Assistant para controlarla por voz y su apartado de conectividad es bastante completo, ya que incluye Wi-Fi, Bluetooth, un puerto LAN Ethernet, tres HDMI, dos USB-A, una salida óptica de audio y otra jack 3,5 mm para auriculares, entre otras cosas.

