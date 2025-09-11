Adiós a los AirPods Max: estos auriculares con cancelación de ruido son brutales y tienen un descuento del 55%

Encontrar auriculares inalámbricos que cumplan todas nuestras expectativas no es tarea fácil, pero existen marcas especializadas que nos permiten ir a lo seguro. Y aunque normalmente se asume que esto puede suponer un precio elevado, de vez en cuando surgen buenas oportunidades. Este es el caso de los Bowers & Wilkins Px7 S2, unos auriculares de tipo diadema sobresalientes que ahora están rebajados a más de la mitad de su precio.

Estos auriculares de la marca Bowers & Wilkins salieron a la venta por un precio recomendado de 399 euros, pero ahora puedes añadirlos a tu cesta de la compra por apenas unos 179 euros en PcComponentes, donde tienen un descuento total de 220 euros. Igualmente, si lo prefieres, también están disponibles en color blanco al mismo precio en Amazon, aunque ya quedan pocas unidades.

Compra los auriculares Bowers & Wilkins Px7 S2 con un descuento del 55%

Bowers & Wilkins Px7 S2 Bowers & Wilkins

Los Bowers & Wilkins Px7 S2 no son unos auriculares que no se conforman con sonar simplemente bien, sino que están pensados para acercarnos a un sonido profesional. La calidad que transmiten es espectacular desde el primer contacto, destacando sobre todo por venir con unas almohadillas de espuma viscoelástica que se amoldan a nuestras orejas suavemente, una diadema ligera para escuchar nuestras canciones favoritas durante horas sin sentir ningún tipo de molestia, un acabado textil y un estuche de transporte para llevarlos a cualquier parte con estilo.

Si entramos en detalle, uno de los puntos clave de estos auriculares son que incorpora unos transductores de 40 mm diseñados exclusivamente a medida y colocados con un ángulo preciso, consiguiendo así aumentar el espacio de sonido con el fin de que la experiencia sea más envolvente. Todos los detalles se escuchan con nitidez y no faltan unos graves potentes, siempre manteniendo un equilibrio natural que respeta la intención original de los artistas. Más que escuchar música, la sensación es la de sumergirnos en ella.

A esa fidelidad sonora debemos sumarle una cancelación activa de ruido, la cual es muy eficaz al utilizar un total de seis micrófonos. Estos no solo son útiles para aislarnos del entorno que nos rodea, sino que también mejoran la calidad de las llamadas. Y si en algún momento necesitas estar pendiente de lo que sucede a tu alrededor, el modo transferencia ambiental (más conocido como modo transparencia) deja pasar el sonido exterior con un solo gesto.

La autonomía también está a la altura de lo que se espera de unos auriculares premium, pues llegan a brindarnos hasta 30 horas de reproducción continua, puedes olvidarte del cargador durante varios días. Y para coronar, nos ofrecen varias opciones de uso. Tenemos la posibilidad de conectarlos a nuestros dispositivos con un cable jack de 3,5 mm o mediante USB-C, y si prefieres olvidarte de los cables, cuentan con un emparejamiento mediante Bluetooth 5.2 que se caracteriza por ser rápido y estable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.