Más barata esta tablet Lenovo ideal para entretenimiento que tiene un lápiz óptico y batería de 7.040 mAh

¿Estás buscando una tablet a buen precio? Lo primero que debes tener claro es el uso que le vas a dar, ya que, si buscas un modelo principalmente para ver contenido multimedia, usar unas pocas horas al día para entretenerte o incluso tomar apuntes en clases, hay opciones muy interesantes como esta Lenovo Tab M11, que ahora está rebajada más que nunca.

Gracias a un descuento de 80 euros, ahora puedes dejar atrás el precio recomendado de 249 euros de esta tablet de Lenovo para así añadirla a tu cesta de la compra por tan solo unos 169 euros en Amazon en su versión con mejor configuración, aunque sin LTE para hacer o recibir llamadas. Y como alternativa de compra, en MediaMarkt o PcComponentes la verás disponible por unos 189 euros.

Compra la tablet Lenovo Tab M11 a precio mínimo

Lenovo Tab M11 Lenovo

La Lenovo Tab M11 sigue siendo en pleno 2025 una gran recomendación si estás pensando en comprar una tablet económica que sirva para ver contenido multimedia, tomar apuntes, leer y redes sociales. Sin andarnos con rodeos, cuenta con un diseño moderno, compacto y muy ligero, con la sorpresa de que está construida principalmente en aluminio. Es muy cómoda de usar incluso con una sola mano, ya que tiene un grosor de 7,15 mm y un peso inferior a los 500 gramos.

No hay dudas de que el apartado visual es uno de sus puntos más fuertes. Aquí la protagonista es una pantalla LCD IPS de 11 pulgadas que nos ofrece una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles) y una tasa de refresco de 90 Hz que nos asegura una buena fluidez. Es cierto que su nivel de brillo se queda un poco corto, aunque no es algo que vayas a notar demasiado si la usas principalmente en interiores, que es para lo que realmente está pensada esta tablet.

A todo esto tenemos que sumarle que modo de protección ocular para usarla durante horas sin sentir fatiga, un modo lectura con una música ambiental opcional y una certificación IP52, algo raro de ver en modelos por este rango de precios y que la hace resistente tanto a las salpicaduras de agua como al polvo. Mientras que si hablamos sobre su apartado de sonido, viene con un total de cuatro altavoces que soportan Dolby Atmos para garantizarnos un audio potente y nítido, además de tener un puerto jack 3,5 mm.

Algo que también merece la pena mencionar es que, a pesar de ser un modelo económico, incluye el lápiz óptico Lenovo Tab Pen que es muy útil para escribir ideas, apuntes en clases o dibujar. Sin olvidarnos de que es posible dividir la pantalla para mejorar la productividad y que va sobra de autonomía, ya que su batería de 7.700 mAh nos promete hasta 10 horas de vídeo. Igualmente, ya te adelanto que aguanta varios días si la usas solo de vez en cuando y apenas baja el porcentaje cuando no la estamos usando.

A nivel de rendimiento no es de lo mejor que hemos probado, pero se defiende en tareas básicas. Esta Lenovo Tab M11 apuesta por un procesador Helio G88, el cual se acompaña en esta versión de 8 GB de RAM para mejorar la multitarea con respecto a su versión más básica y un almacenamiento de 128 GB que podemos aumentar con una microSD. Para rematar, dispone de una cámara trasera de 8 MP que es útil para escanear algún que otro documento y una cámara frontal de 8 MP para reuniones o videollamadas esporádicas al estar situada justo en el centro de uno de sus laterales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.