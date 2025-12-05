Amazon hunde el precio de esta smart TV QLED de 65 pulgadas con Ambilight para llenar de color cualquier salón

El color es clave en una televisión, y por eso la elección entre un modelo u otro puede marcar la diferencia. Igualmente, entre todas las opciones disponibles, esta Philips 65PUS8510 es de lo mejor que puedes encontrar hoy para llenar, literalmente, de color tu salón y ahorrar mucho dinero, ya que tiene un descuento bestial.

Esta televisión Philips salió a la venta por un precio recomendado de 999 euros que podemos dejar completamente en el olvido gracias a su actual descuento de 450 euros, el cual nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 549 euros en Amazon. Y por si no fuese suficiente, podemos conseguir hasta 6 meses gratis de Movistar Plus+ con tan solo registrar tu compra a través de este enlace. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque esta promoción es limitada.

Compra la televisión Philips 65PUS8510 casi a mitad de precio

Hay televisiones que consiguen transformar nuestro salón por completo, y la Philips 65PUS8510 es una de ellas. Más allá de tener un diseño elegante y ser lo suficientemente delgada como para colgarla en la pared, lo verdaderamente diferencial es que la marca hace uso de su popular tecnología Ambilight. En la trasera nos encontramos con una tira de luces LED instalada a tres lados, la cual proyecta en la pared, en tiempo real, los colores del contenido que estamos viendo.

Asimismo, al tratarse de un modelo con una gran diagonal, cuenta con un mayor número de LEDs para cubrir una superficie más amplia y crear un efecto mucho más envolvente. Porque sí, aquí la protagonista es una pantalla de 65 pulgadassin apenas bordes que se apoya en otra tecnología QLED con un único objetivo: brindarnos unos colores muy vivos y un mejor nivel de brillo.

Por otro lado, nos brinda una resolución UHD 4K para ver todo con detalle, una retroiluminación Direct LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz, y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar el contraste. Mientras que hablamos de su sonido, incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia total de 20 W RMS, además de que son compatibles con Dolby Atmos para ofrecer un audio envolvente en 3D y una función Vocal Boost que mejora notablemente la claridad de los diálogos.

En cuanto a su experiencia de uso, es una televisión que sorprende para bien. Funciona bajo el novedoso sistema operativo Titan OS, el cual se caracteriza por ser rápido, mostrarnos una interfaz intuitiva y tener una especie de 'buscador universal' para encontrar cualquier serie o película sin necesidad de tener que entrar en las diferentes plataformas de streaming, algo que nos hará ahorrar bastante tiempo. Sin pasar por alto que se puede usar con los diferentes asistentes de voz como Alexa o Google Assistant.

Llegados a este punto solo nos queda mencionar que en su interior lleva instalado un procesador Pixel Precise Ultra HD que es el encargado de realizar diferentes ajustes automáticamente para disfrutar de la mejor imagen y sonido, sin importar lo que estemos viendo. Y su apartado de conectividad es muy completo al disponer de Wi-Fi, Bluetooth 5.2, un puerto LAN Ethernet, tres HDMI, dos USB y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas. Es decir, tiene todo lo necesario para ofrecer una experiencia completa al ver series, películas o incluso jugar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.