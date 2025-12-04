Ni en mis mejores sueños imaginé ver una televisión QLED de 75 pulgadas tan barata, pero es real

¿Cómo sería tener una pantalla enorme en nuestro salón? Es una pregunta que muchos nos hacemos, yo incluido. Y aunque es cierto que las smart TV gigantes suelen tener precios desorbitados, esta Xiaomi TV F Pro 75 rompe por completo esa tendencia, sobre todo ahora que cuenta con un descuento de casi el 50 %.

Esta imponente televisión de Xiaomi salió a la venta por un precio recomendado de 999 euros y ahora podemos conseguirla casi a mitad de precio, ya que nos la encontramos disponible con un descuento total de 450 euros que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 549 euros en Amazon, un precio muy sorprendente teniendo en cuenta su tamaño y lo bien que se ve.

Compra la Xiaomi TV F Pro 75 casi a mitad de precio

De todas las televisiones lanzadas este año, la Xiaomi TV F Pro 75 (2026) se ha posicionado como una de las mejores opciones para cualquier persona que quiera disfrutar de una enorme diagonal por un precio muy accesible. Y no lo decimos por decir, ya que aquí la protagonista es una pantalla de 75 pulgadas que, más allá de rozar casi los dos metros de ancho para ocupar gran parte de la pared de nuestro salón, tiene unos bordes ultrafinos para evitar distracciones.

A primera vista podríamos pensar que, para ser tan económica, uno de los recortes esté en su construcción, pero lo cierto es que sorprende con un acabado metálico. Y la calidad de imagen también supera las expectativas, pues utiliza una tecnología QLED que nos garantiza imágenes llenas de color con el fin de mejorar el realismo.

Por otro lado, llega a brindarnos una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, lo que mejora todavía más el contraste al reproducir contenido en las principales plataformas de streaming o jugar. Asimismo, también dispone de un Modo Game Boost que nos permite jugar a 120 Hz bajando la resolución a Full HD y un Modo Filmmaker para ver las películas sin alteraciones, respetando la visión original del director.

Llegados a este punto toca hablar sobre su software, que es realmente el apartado del que puede depender la decisión de hacerse o no con esta televisión. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí encontramos ese 'recorte' que, en el fondo, no es para tanto. Xiaomi deja de apostar por Google TV en este modelo y pasa a utilizar el sistema operativo Fire TV OS.

Aunque este sistema operativo no es tan completo, la experiencia de uso sigue siendo buena al responder de manera fluida, darnos acceso directo a aplicaciones como Netflix o Xiaomi TV+ para ver canales gratuitos y permitirnos controlar la televisión por voz al venir con Alexa integrada.

Otras características a tener en cuenta son que integra dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 20 W, los cuales soportan diversas tecnologías como Dolby Audio, DTS:X y DTS Virtual:X para crear un efecto envolvente 3D que nos hace sentir parte de cada escena, y su apartado de conectividad es bastante variado para que podamos usar varios dispositivos, a la vez que asegurarnos una conexión estable y rápida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.