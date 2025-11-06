Esta cafetera superautomática hace cafés de barista hasta con una espuma muy cremosa y está rebajada 150 euros

Hay muchos trucos para preparar un buen café, pero lo más importante es tener una buena cafetera. Además, si no quieres complicarte demasiado la vida porque todas las mañanas vas con el tiempo justo para ir al trabajo, o simplemente prefieres evitar todo el proceso de preparar café con una cafetera italiana tradicional, hacerte con una cafetera superautomática como esta Philips Serie 3300 es la mejor decisión que puedes tomar, y ya está rebajada a lo grande para no esperar al Black Friday.

Esta cafetera superautomática de Philips tiene un precio recomendado de 449,99 euros que ahora deja de ser un inconveniente, pues gracias a una oferta flash podemos comprarla por apenas unos 299,99 euros en Amazon, donde tiene un descuento total de 150 euros para adelantarse al Black Friday, ya que no suele ser lo habitual. Y para que veas la diferencia, en MediaMarkt se está vendiendo por unos 429 euros.

Compra la cafetera superautomática Philips Serie 3300 al mejor precio

Philips Serie 3300 Philips

Si al igual que yo, eres de esas personas que no puede empezar la mañana sin una taza de café, la Philips Serie 3300 es una cafetera superautomática ideal para disfrutar hasta de cafés de especialidad de la manera más rápida y cómoda posible. De hecho, son muchas las ventajas que ofrece este modelo, empezando por un diseño muy elegante que encaja en cualquier cocina y una doble boquilla para obtener dos tazas de manera simultánea.

Para empezar, es tan fácil de usar que cualquier persona puede preparar unos cafés tan deliciosos como los de un barista. Esto se debe a que en la parte superior nos encontramos con una pantalla táctil a color, desde la que podemos elegir entre cinco tipos de bebidas con un solo toque: espresso, café solo, espresso largo, café helado y agua caliente para infusiones. Si dispones de una freidora de aire, el funcionamiento es idéntico, además de que también podemos personalizar a nuestro gusto la cantidad o la intensidad del sabor gracias a la función 'My Coffee Choice'.

Otra de las ventajas que tienen la gran mayoría de estas cafeteras es que no hace falta comprar ya café molido o usar un molinillo aparte, pues trae incorporado un molinillo cerámico con hasta 12 niveles de molienda para conseguir la textura que nosotros queramos, algo de lo que dependerá si buscas un sabor más suave o fuerte.

Asimismo, el depósito para el agua cuenta con una capacidad de 1,8 litros para preparar varios cafés y alcanza tanto una potencia máxima de 1.500 W, para calentar el agua de manera casi instantánea con el fin de preparar cada taza en segundos, como una presión de 15 bares, para que la extracción del café sea óptima.

Ahora, un extra del que no todas las superautomáticas tienen es que incluye unespumador de leche de acero inoxidable para crear esa capa cremosa y esponjosa de espuma tan típica de los capuchinos o lattes, la cual se te quedará en los labios como señal de que está muy bien preparado. Todo ello sin dejar de lado que es muy silenciosa y viene con un filtro para que no tengamos que descalcificar la cafetera constantemente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.