¿Buscas un dron bueno, bonito y barato? Este DJI que graba en 4K y se puede volar sin licencia es perfecto

Déjame decirte que no hace falta gastar en exceso para disfrutar de un buen dron, ni tener que sacarse una licencia para volarlo. Un claro ejemplo de ello es este DJI Mini 4K, el cual nos permite grabar con una calidad profesional y está rebajado a precio de liquidación por poco tiempo.

Este dron de la popular marca DJI, que es la número uno en ventas cuando hablamos de este tipo de dispositivos, tiene un precio recomendado y habitual de 299 euros, que es a lo que se está vendiendo principales comercios como Amazon o El Corte Inglés.

Aunque ahora, durante la campaña Mega ChoiceDay de AliExpress, nos lo encontramos rebajado por unos 238,99 euros. Y si aplicas el cupón 'ESCD20' durante el proceso de compra, se queda por un precio final de 218,99 euros. Pero tendrás que darte prisa, porque la oferta finalizará en los próximos días.

Compra el dron DJI Mini 4K más barato que nunca con cupón

DJI Mini 4K DJI

De todos los drones que nos encontramos en el mercado, el que más recomiendo en estos momentos para personas principiantes que buscan una calidad excepcional es este DJI Mini 4K. No solo por ser uno de los modelos más económicos de la marca, sino por todo lo que ofrece.

Para empezar, dispone de una certificación C0que nos permite pilotarlo sin necesidad de tener una licencia, ya que pesa menos de 249 gramos. Además, es muy fácil de transportar al tener también un diseño ultracompacto que, para que te hagas una idea, cabe hasta en la palma de nuestra mano cuando está totalmente plegado.

Por otro lado, cuenta con un sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas que es capaz de grabar en 4K a 30 fps que nos asegura una buena nitidez incluso por las noches, aunque se puede bajar un poco la resolución para aumentar la fluidez sin perder demasiada calidad y hacer fotografías de 12 megapíxeles. Pero uno de los motivos por lo que más merece la pena es su sistema de estabilización mecánica en tres ejes para que las grabaciones se sientan más profesionales al eliminar todo tipo de movimientos bruscos.

A esto debemos sumarle que tiene una resistencia al viento de 38 km/h (nivel 5), un zoom de 4 aumentos para observar paisajes más de cerca o grabar animales sin molestarlos y diferentes modos de vuelos inteligentes que sirven para hacer ciertas maniobras de la manera más sencilla posible. Y para controlarlo, viene con un mando DJI RC-N1 que incluye un soporte para colocar nuestro móvil y ver en tiempo real lo que está grabando el dron, pues transmite vídeo en HD a una distancia máxima de hasta 10 km.

Por último, si hablamos sobre su autonomía, sorprende por incorporar una batería extraíble que nos brinda hasta 31 minutos de vuelo continuo, tiempo más que suficiente para grabar varias tomas. Igualmente, siempre existe la posibilidad de comprar más baterías aparte para seguir usándolo durante más tiempo u optar directamente por comprar el pack Fly More Combo que la marca suele ofrecernos en todos sus drones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.