A precio mínimo esta cámara Sony Alpha 6400 que graba en 4K HDR y tiene un enfoque automático bestial

La demanda por las cámaras digitales no ha parado de crecer en el último año, pero de vez en cuando aparecen ofertas que nos permiten comprar modelos muy interesantes por un precio más razonable. Es justo lo que le sucede hoy a esta Sony Alpha 6400, un modelo de gama media ideal para vloggers que podemos encontrar a precio mínimo histórico.

Esta cámara de Sony tiene un precio recomendado de 1.199 euros que ahora, si te das prisa, puedes dejar en el olvido. Esto se debe a que está disponible con un descuento del 31% que la deja por unos ajustados 799 euros en Amazon, siendo este su precio más bajo hasta la fecha. Así que, si estás interesado, no pospongas la compra más tarde, porque en cualquier momento volverá a subir de precio.

Compra la cámara digital Sony Alpha 6400 al mejor precio

Sony Alpha 6400 Sony

La Sony Alpha 6400 es una cámara digital pensada para quienes buscan una calidad profesional a la hora de hacer fotografías y grabar vídeos, tanto que es la que utilizan muchos creadores de contenido o incluso streamers. Cuenta con un diseño compacto que la hace muy versátil y cómoda de usar, aunque el responsable de asegurarnos unos resultados explendidos es un sensor CMOS Exmor tipo APS-C de 24,2 megapíxeles.

Si entramos en más detalle, el procesador de imágenes mejorado nos ofrece una nitidez excepcional, manteniendo colores vivos y una representación de texturas más natural incluso en condiciones de poca luz, algo que en parte también se debe a la mejorada supresión de ruido y su alta sensibilidad ISO.

Otro de sus principales atractivos es su enfoque automático, ya que hace uso de una función Eye AF en tiempo real que reconoce las caras tanto humanas como de animales y enfoca los ojos con una gran precisión. Sin dejar de lado que, gracias a un nuevo algoritmo de reconocimiento, es capaz de procesar la información espacial con el fin de enfocar sujetos en movimiento.

Por otro lado, esta cámara de Sony nos permite grabar vídeo con una bestial resolución 4K HDR, además de que es compatible con perfiles de imagen como S-Log/S-Gamut y HLG para disfrutar de una grabación con un amplio rango dinámico. Asimismo, dispone de un modo de grabación a cámara lenta, otro cámara rápida, y se acompaña de una pantalla LCD táctil desde la que podemos desde realizar diferentes ajustes o hasta inclinarla en 180 grados para grabarnos en modo selfie sin salirnos del encuadre.

Son tantas las ventajas que muchas personas optan por conectarla directamente al ordenador para usarla como una webcam para sus directos en plataformas como Twitch o Kick. Y por si no fuese suficiente incluye una conector para usar un micrófono externo y un objetivo Sony 16–50 mm f/3.5–5.6 con un zoom motorizado bastante suave. En resumidas cuentas, es una cámara muy práctica tanto para usar dentro como fuera de casa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.