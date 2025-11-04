La Nintendo Switch 2 cae de precio antes del Black Friday: así puedes conseguirla más barata por poco tiempo

De todas las consolas de nueva generación que nos encontramos, la nueva Nintendo Switch 2 sigue siendo la mejor opción tanto para jugar en familia o llevárnosla hasta de viaje para que el tiempo se nos pase más rápido, además de que viene con muchas novedades que todos los jugadores llevábamos años esperábamos con ganas. Lo único que puede generarnos dudas antes de comprar es su precio, pero ahora tenemos una oportunidad de oro para conseguirla más barata.

A pesar de tener un precio recomendado de 509 euros, este pack de la nueva consola de Nintendo con el Mario Kart World tiene ahora una gran rebaja durante los Mega Choice Day de AliExpress, donde además podemos aplicar el cupón 'ESCD12' durante el proceso de compra para dejarla por un precio final de 434,93 euros, lo que se traduce en un ahorro total de 74 euros. Es decir, mucho más barata que en otros comercios como Amazon, donde en estos momentos se vende por unos 495 euros.

Compra la Nintendo Switch 2 con el Mario Kart World al mejor precio

La Nintendo Switch 2 es la nueva consola híbrida que la compañía japonesa ha lanzado para marcar un nuevo capítulo en su historia y el objetivo que tiene es muy claro: superar en ventas de la primera Switch (algo que es todo un reto). Y es que no hay dudas de que es la mejor consola que nos ha dejado este 2025, pues ha llegado con varias mejoras que nos permiten disfrutar de una pantalla más grande, mejor calidad de imagen y más potencia, entre otras cosas que iremos comentando a continuación.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de tenerla en las manos, y desde el primer momento hemos notado que se siente mucho más premium. Esto se debe a que tiene un diseño renovado, apostando por un chasis fabricado con plástico de alta calidad, una trasera con un acabado sedoso muy agradable al tacto y, a su vez, una bisagra metálica ajustable en 150 grados para colocarla sobre cualquier superficie sin problemas.

Eso sí, el cambio más evidente está en su pantalla, ya que crece en todos los aspectos al montar un panel LCD de 7,9 pulgadas, el cual nos ofrece una resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz para que la fluidez esté siempre presente en nuestras partidas.

Sin olvidarnos de que viene con unos nuevos mandos Joy-Con 2 que ahora se acoplan mediante un sistema magnético, además de que disponen de un sensor óptico en el lateral de cada mando para usar el modo ratón y un botón 'C' que nos da acceso a la función GameChat para mantener conversaciones con hasta 12 amigos mientras jugamos.

Por otro lado, para usarla en modo sobremesa, tenemos un dock rediseñado que se siente más robusto, es más fino y, lo mejor de todo, ahora incluye un ventilador para mejorar las temperaturas de la consola. Pero lo más importante es que cuenta con un puerto LAN Ethernet y un puerto HDMI 2.1 que no solo nos permite jugar en una resolución 4K, sino que también es compatible con HDR10 (siempre y cuando la televisión lo soporte).

En el interior de esta consola de Nintendo nos encontramos una gráfica basada en la arquitectura Ampere de NVIDIA y un procesador personalizado que nos prometen un rendimiento muy fluido, a lo que debemos sumarle un almacenamiento de 256 GB que podemos ampliar con unas tarjetas microSD Express y una batería de 5.220 mAh que aguanta varias horas de juego para que podamos llevárnosla de viaje.

Para rematar, otra de las cosas más importantes de esta Switch 2 es que es retrocompatible con todos los juegos de la anterior generación y, por si no fuese suficiente, encontrarás un código para descargar de manera digital el nuevo Mario Kart World, un título ideal para jugar en compañía y que llega con novedades como un mundo abierto, carreras con hasta 24 jugadores o un modo supervivencia muy entretenido. Vamos, que no hay mejor manera de estrenar la consola.

