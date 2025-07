Si buscas un portátil para teletrabajar, estudiar o ver películas, este tiene una excelente relación calidad-precio

En ocasiones, encontrar un portátil que combine diseño, rendimiento y un precio irresistible, no es fácil. No obstante, en esta ocasión Amazon ha puesto en oferta un portátil que cumple con todo lo que acabamos de comentar, y no es otro que el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2393W. Si tu portátil tiene muchos años y ha llegado la hora de cambiarlo, puede que te interese este equipo de ASUS.

Este portátil está disponible en Amazon por 599 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 799 euros, estamos hablando de un descuento del 25 %. Cabe mencionar que no es el mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea una oferta irresistible. Sobre esto último, decir que puede finalizar en cualquier momento. Por cierto, al contrario que otros equipos, este viene con Windows 11 Home.

Ahorra 200 euros comprando el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2393W en Amazon

Este portátil es fino y compacto ASUS

Más allá de su diseño elegante y compacto, este equipo es ideal para llevarlo a cualquier lugar, ya sea a la universidad, oficina o incluso teletrabajar desde donde quiera que estés. Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, sin ser la mejor del mercado, ofrece una buena calidad de imagen, por lo que da la talla a la hora de trabajar con documentos de todo tipo, navegar por Internet o ver contenido en streaming.

A nivel interno encontramos el procesador Intel Core i7-1355U, que ha demostrado ser más que solvente en multitarea. Esto quiere decir que la fluidez está garantizada, aunque aquí también tiene mucho que ver el SSD de 512 GB. A todo esto hay que añadir 16 GB, que son más que suficientes para las tareas del día a día.

La conectividad es otro punto fuerte de este portátil. El ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2393W tiene tres puertos USB tipo A, un puerto USB tipo C, un HDMI para conectar un monitor o proyector, una toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. Como puedes ver no está nada mal. A no ser que tengas muchos accesorios y periféricos, en un principio no tendrías que recurrir a un hub USB. Trabajar en movilidad y tener que llevar adaptadores externos es algo que siempre es mejor evitar, más que nada por comodidad.

No lo dudes más y hazte con el ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2393W antes de que finalice la oferta o se agote, es un portátil que merece la pena comprar, sobre todo ahora que se puede conseguir por menos de 600 euros.

