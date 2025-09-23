Cae a lo grande el precio de esta cafetera superautomática que es perfecta para los amantes del café

Para disfrutar de un buen café cada mañana, lo primero es contar con una cafetera de calidad. En ese sentido, las superautomáticas son una excelente opción, ya que, con tan solo pulsar un par de botones, son capaces de brindarnos unos resultados deliciosos y adaptados completamente a nuestros gustos. Así que, si estás buscando una a buen precio, esta Krups Roma es una gran recomendación, especialmente ahora que tiene con un auténtico descuentazo.

A pesar de tener un precio recomendado de 381 euros, esta cafetera de la marca Krups tiene ahora mismo una de las mejores rebajas que hemos visto en los últimos meses, ya que ha caído en picado hasta los 259,99 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 121 euros con su compra. Mientras tanto, en MediaMarkt está rebajada por unos 289 euros y en El Corte Inglés por unos 299 euros, en ambos comercios en color negro.

Compra la cafetera Krups Roma con uno de sus mejores descuentos

Krups Roma Krups

La Krups Roma es una cafetera superautomática que, si eres amante del café, merece mucho la pena. Con ella podemos preparar desde un espresso corto hasta un latte cremoso y delicioso de forma casi instantánea, sin necesidad de tener la experiencia previa de un barista, además de que cuenta con un diseño compacto y elegante que encaja con todo tipo de cocinas.

Eso sí, lo mejor es lo fácil que resulta usarla. En la parte frontal dispone de unos botones multifuncionales que nos permiten ajustar la temperatura y elegir el nivel de intensidad, mientras que el dial giratorio que vemos en el centro nos da la posibilidad de regular la cantidad de cada taza entre 20 y 220 ml, adaptándose así a lo que más nos apetezca en cada momento.

Otro punto a resaltar es que tiene un depósito para añadir 260 gramos de café en grano y, lo mejor de todo, integra un molinillo cónico de acero inoxidable que nos ofrece tres niveles de molienda, por lo que podemos experimentar con distintos tipos de texturas para obtener un sabor más o menos intenso. Pero eso no es todo, pues también viene con un vaporizador de leche que es capaz de generar una espuma cremosa que se queda en los labios.

A todo esto debemos sumarle que trae un depósito para el agua con 1,7 litros de capacidad para no tener que estar rellenándolo constantemente tras cada café, una doble boquilla para servir dos tazas al mismo tiempo y utiliza un sistema Thermoblock que calienta el agua en segundos, así que la espera entre pulsar un botón y disfrutar del café es mínima.

Para rematar, cabe mencionar que alcanza una potencia máxima de 1.450 W y su presión de 15 bares nos asegura un café con cuerpo, aroma intenso y sabor redondo. Sin olvidarnos de que mantenerla como el primer día (algo muy importante si quieres alargar su vida útil), incluye un kit de limpieza que nos lo pone más fácil y un programa de descalcificación.

