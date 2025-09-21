La mejor freidora de aire barata para empezar a comer más sano o regalar es esta por menos de 50 euros

Las freidoras de aire son de esos dispositivos que, una vez los pruebas, se convierten en imprescindibles para el día a día. Por eso mismo, si aún no tienes una en tu cocina y estás pensando en hacerte con un modelo familiar sin gastar de más, mucho ojo con esta Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full, pues, gracias al descuento que tiene, se ha vuelto a colocar en el primer puesto de las más vendidas al no costar ni 50 euros.

Esta freidora de aire creada por la marca española Cecotec salió a la venta hace ya varios años y a día de hoy no solo sigue arrasando, sino que actualmente es el modelo más vendido en todo Amazon. Y es que, a pesar de tener un precio recomendado de 79,90 euros, desde hace ya muchos meses lo más habitual es verla más barata, aunque ahora tiene una rebaja de 30 euros más que nos permite añadirla a nuestra cesta de la compra a precio mínimo histórico de 49,90 euros en Amazon.

Compra la freidora de aire Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full por menos de 50 euros

Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full Cecotec

Lo primero que destaca de la Cecofry Bombastik 6000 es que se presenta como una freidora de aire apta para cualquier cocina, ya que apenas tiene unas dimensiones de 38 x 27 x 31 cm y una base antideslizante para evitar que se mueva de su sitio. Eso sí, lo verdaderamente importante de este modelo es que dispone de una cesta con 6 litros de capacidad para preparar una gran cantidad de raciones de un solo uso. Esto la hace ideal para decir adiós a las esperas, incluso en hogares familiares.

Otra gran ventaja que ofrece con respecto a un horno tradicional es que consume menos energía y los resultados son igual o más saludables. Llega a alcanzar una potencia máxima de 1.700 W, lo que nos permite obtener más rápido la temperatura deseada, y hace uso de una tecnología PerfectCook que se encarga de distribuir el aire caliente de forma uniforme, consiguiendo que todo se cocine por igual, ya sean patatas, alitas de pollo o verduras. Así obtienes una cocción homogénea sin tener que estar pendiente todo el tiempo.

A todo esto debemos añadirle que en la parte superior del frontal tenemos un panel táctil desde el que podemos seleccionar 12 programas preestablecidos para cocinar diferentes tipos de alimentos con un simple toque, aunque también nos da la posibilidad de ajustar la temperatura a nuestro gusto desde 80 hasta 200 °C y establecer un temporizador de máximo 60 minutos, algo muy útil para hacer nuevas recetas.

Por último, cabe mencionar que la cesta de esta freidora de aire tiene un recubrimiento antiadherente que facilita enormemente su limpieza. Y por su no fuese suficiente, incluye varios accesorios de silicona por si preparamos alguna comida más elaborada, entre los que nos encontramos un molde, un pincel, una paleta y una alfombrilla. Con todo esto sobre la mesa, no es de extrañar que sea una de las air fryer más vendidas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.