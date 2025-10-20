Portátiles
Cae el precio de este portátil gaming de Lenovo que viene con una gráfica NVIDIA y un potente procesador AMD
Cuesta casi lo mismo que modelos pensados para productividad mucho menos potentes y su equilibrado hardware lo hace ideal para todo tipo de tareas
Aunque Lenovo es una marca que siempre la asociamos a portátiles de productividad, desde hace tiempo también ha entrado en el terreno gaming para ofrecernos modelos muy interesantes como este Lenovo LOQ Gen 8 15APH8, el cual es una gran recomendación si buscas un equipo con un extra de potencia para hacer todo tipo de tareas y a un precio accesible, ya que ahora tiene un ofertón por tiempo limitado.
Este portátil de Lenovo salió a la venta por un precio recomendado de 1.199 euros, aunque desde hace mucho tiempo lo normal es encontrarlo por mucho menos, y más ahora que nos encontramos modelos con un hardware más actual. De hecho, gracias a la oferta flash que tiene en estos momentos, ha caído en picado hasta los 749 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 450 euros.
Compra el portátil Lenovo LOQ Gen 8 15APH8 más barato que nunca
El Lenovo LOQ Gen 8 es un portátil muy equilibrado que está preparado para llevar a cabo casi todo tipo de tareas gracias al hardware que tiene, el cual es el principal atractivo de este modelo. Y es que viene impulsado por un procesador AMD Ryzen 7 7840HS, un chip con ocho núcleos que alcanza frecuencias de hasta 5,1 GHz. Este trabaja junto a una memoria RAM de 16 GB para mejorar la multitarea, una unidad almacenamiento SSD de 512 GB con unas velocidades tanto de lectura como de escritura bastante rápidas y un chip LA1 AI que aumenta el rendimiento con la ayuda de la inteligencia artificial.
Eso sí, lo que realmente lo diferencia de otros portátiles por su rango de precio es que no tiene unos gráficos integrados, sino que apuesta por una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 con una memoria dedicada de 6 GB y compatibilidad con tecnologías como Ray Tracing o DLSS 3. Esto nos permite jugar a títulos actuales con gráficos más realistas y de manera fluida a una resolución de 1080p (Full HD) sin necesidad de hacer ajustes. De todas formas, siempre existe la posibilidad de optimizar algunos videojuegos para aumentar algo más los FPS.
En cuanto al apartado visual, monta una pantalla de 15,6 pulgadas con un acabado antirreflejos que en interiores se ve perfectamente, ya que nos ofrece una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco de hasta 144 Hz y un limitado brillo de 350 nits que nos deja con ganas de un poco más, algo que compensa al mostrarnos imágenes muy vivas al cubrir el 100% del espacio de color sRGB.
Otras características a resaltar son que incluye un teclado retroiluminado (puesto que las luces no puede faltar en un buen equipo gaming), una webcam HD con obturador de privacidad para unirnos a reuniones sin tener que usar una cámara externa, unos altavoces estéreo y una batería de 60 Wh que llega a aguantar algo más de 6 horas de navegación web, pero jugando o haciendo tareas exigentes ronda por las 2 horas.
Y llegados a este punto, nos queda mencionar que sorprende por su resistencia al cumplir con el estándar militar MIL-STD-810H y no viene con ningún sistema operativo instalado, aunque instalar Windows 11 es algo muy sencillo y apenas nos llevará unos minutos.
Mientras que, si nos centramos en su apartado de conectividad, este modelo cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth, un puerto LAN Ethernet para disfrutar de una conexión muy rápida, tres USB-A, un USB-C compatible con DisplayPort, un HDMI 2.1 y una entrada combinada jack de 3,5 mm. En relación calidad-precio, es de lo mejor que a día de hoy podemos encontrar.
