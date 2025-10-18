Este elegante reloj Casio con esfera verde se siente en la muñeca como un Rolex y cuesta menos de 60 euros

Los smartwatches están muy bien para el día a día, aunque los relojes de toda la vida siempre tienen ese toque elegante que nunca falla en ocasiones especiales. Y si tuviésemos que recomendar un modelo económico y fiable, tengo claro que sería este Casio MTP-1302PD-3AV, ya que es una auténtica joya por el precio que tiene.

Este reloj de la mítica marca Casio, que lleva acompañándonos toda una vida, es uno de los modelos que más se vende en Amazon, donde en estos momentos podemos encontrarlo con la esfera en verde por tan solo unos 53,89 euros, algo que sorprende por su apariencia, ya que cualquier persona diría que cuesta, como mínimo, el doble. Y es normal.

Compra el reloj Casio MTP-1302PD-3AV al mejor precio

El Casio MTP-1302PD-3AV es un reloj analógico ideal para aquellas personas que buscan un modelo accesible con un diseño muy elegante tanto para el día a día como para ocasiones especiales. De hecho, a simple vista parece mucho más premium y caro de lo que realmente es.

Para empezar, cuenta con una caja metálica con un diámetro de 38,5 mm y un bisel ionizado con un acabado estriado que le siente de lujo. Pero lo que termina robando las miradas es su esfera verde brillante, un color que cambia sutilmente según la luz y le aporta una gran personalidad, recordándonos así a otros modelos de gama alta de marcas como Rolex.

En el interior encontramos con un mecanismo muy fiable, además de tres manecillas para mostrarnos las horas, minutos y segundos. Pero eso no es todo, pues también incluye un pequeño indicador de fecha que está situado de manera bastante discreta, el cual se ajusta al igual que el horario con el dial que tiene al lado derecho.

A esto debemos sumarle que dispone de una correa de acero inoxidable con cierre de triple pliegue a la que podemos quitarle varios eslabones para ajustarlo de forma cómoda a nuestra muñeca. Sin olvidarnos de que el reloj pesa poco más de 100 gramos, utiliza un cristal mineral que protege la esfera de los arañazos cotidianos y nos garantiza una resistencia al agua hasta de 50 metros de profundidad para darnos ese extra de tranquilidad.

Por último, y no por ello menos importante, cabe mencionar que utiliza una batería de botón tipo SR626SW que nos ofrece hasta tres años de autonomía. No es como un smartwatch que tienes que andar constantemente dejándolo cargando. Es un reloj elegante pensado para durar, cumplir sin pretensiones y seguir marcando el tiempo con la misma fiabilidad del primer día. Y lo mejor es que está disponible en varios colores, aunque este nos parece uno de los más bonitos.

