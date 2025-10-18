Di adiós al frío con este radiador inteligente de bajo consumo que arrasa en ventas por lo barato que es

El invierno está cada vez más cerca y la búsqueda de estufas de pellet, calefactores, termostatos inteligentes y radiadores no deja de crecer. Aun así, si tuviese que recomendar uno de estos dispositivos, tengo claro que sería este Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection. Un radiador inteligente que llevo usando desde hace un par de años y es ideal para calentar cualquier habitación en minutos. Además, ahora está mucho más barato que de costumbre.

Este radiador inteligente de la marca española Cecotec tiene un precio mediano de 139 euros al tratarse del modelo con más potencia de todos, pero ahora tenemos una oportunidad de oro para comprarlo gracias a un descuento del 35% que lo deja por apenas unos 89,90 euros en Amazon, donde el mes pasado se vendieron cerca de 1.000 unidades. Así que, debido a la alta demanda, te recomiendo darte prisa.

Compra el radiador conectado Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection al mejor precio

Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection Cecotec

El Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection es un radiador eléctrico de bajo consumo ideal para este y los próximos inviernos, porque a veces no es necesario encender toda la calefacción para calentar una sola zona del hogar. En mi caso, suelo utilizar un modelo similar cuando trabajo desde casa, ya que me permite mantener una temperatura agradable sin gastar de más. Además, en muchos hogares que no cuentan con un sistema de calefacción central, este tipo de radiadores se presentan como una alternativa práctica y eficiente.

Lo primero que llama la atención es su diseño, ya que dispone de un cristal templado que le da un aspecto moderno y unas patas que lo mantienen muy estable en el suelo. Igualmente, si prefieres dejarlo en un sitio fijo, es posible instalarlo en la pared. Mientras que en su interior nos encontramos con unas resistencias eléctricas para generar aire caliente, el cual se expulsa por la rejilla superior en cuestión de pocos minutos.

De hecho, si entramos en más detalles, es capaz de alcanzar unapotencia máxima de 2.000 W para calentar espacios con una superficie máxima de 20 m². Aunque esto dependerá del modo que hayamos seleccionado, pues dispone de un modo low que reduce la potencia a la mitad para ahorrar más energía y un modo high para dejar las bajas temperaturas atrás lo antes posible.

En cuanto a su funcionamiento, es importante mencionar que en el cristal templado que hemos mencionado anteriormente incluye una pantalla LED y un panel táctil para seleccionar desde la temperatura deseada hasta el modo de potencia. De todas formas, viene con conectividad Wi-Fi para que podamos conectarlo a la red de nuestro hogar y controlarlo de manera más cómoda con el móvil, desde donde podemos programar un horario de encendido y apagado para cada día de la semana.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, este radiador sorprende con una protección IP24 que lo hace resistente a las salpicaduras de agua, pudiendo así utilizarlo incluso en el baño sin ningún tipo de preocupación. Y para rematar, tiene un sistema de seguridad contra sobrecalentamiento y un bloqueo infantil que nos proporciona ese extra de tranquilidad en el día a día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.