Sin competencia: hazte con este teclado y ratón Logitech a un precio que no creerás

Si estás cansado del típico teclado que suena como una máquina de escribir, el Logitech MK295 Silent Combo está hecho para ti. Además, incluye un ratón, que también es silencioso. Ahora bien lo mejor de todo. Si bien tiene un precio recomendado de 53,99 euros, lo tienes por solo 33,90 euros en Amazon, aunque esto puede cambiar en cualquier momento. No es el mínimo histórico, pero está bastante cerca.

Además de tener un precio imbatible, este pack está muy bien valorado. Las reseñas de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. No hace falta decir que el teclado y el ratón son de gran calidad e ideales para trabajar, ya sea editando documentos o llevando a cabo cualquier otra tarea.

Llévate el Logitech MK295 Silent Combo a precio de derribo

Este pack viene con teclado de tamaño completo y un ratón inalámbrico, ambos con la tecnología SilentTouch, que reduce en más de un 90 % el ruido de las teclas y los clics. ¿Qué significa eso? Que puedes trabajar, estudiar o jugar sin molestar a nadie. Aquí Logitech ha realizado un excelente trabajo y ha sabido aprovechar su amplia experiencia en la fabricación de periféricos.

El teclado es elegante, cómodo y práctico, con accesos directos que te hacen la vida más fácil y un teclado numérico que siempre viene bien. El ratón, por su parte, es compacto, se adapta bien a la mano y funciona con suavidad en casi cualquier superficie. Todo esto con una conexión inalámbrica de 2,4 GHz y un receptor USB tan pequeño que ni te enteras de que está ahí.

No menos importante es la autonomía, Pues bien, estamos hablando de hasta 36 meses para el teclado (dos pilas AAA) y hasta 18 meses en el ratón (1 pila AA). Eso significa olvidarte de estar cambiando pilas cada dos por tres.

Por menos de 35 euros, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar una alternativa que esté a la altura del Logitech MK295 Silent Combo. No lo pienses más y aprovecha esta oferta antes de que finalice, no te vas a arrepentir.

