Ya está aquí Gabrielle: así es el aviso especial de la AEMET para un domingo complicado por lluvias y tormentas

El ex-huracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, marcará un domingo inestable en gran parte de España, con cielos cubiertos, lluvias generalizadas y tormentas que se irán extendiendo de oeste a este. Aunque el temporal no afectará con la misma intensidad a todas las regiones, las precipitaciones serán abundantes en la vertiente atlántica sur, especialmente en Andalucía occidental y Extremadura, donde no se descartan chubascos localmente fuertes en zonas de sierra.

El frente también dejará episodios de inestabilidad en el este y nordeste peninsular, donde durante la tarde y la noche crecerán nubes de evolución que darán lugar a tormentas acompañadas de granizo. Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana se perfilan como áreas con riesgo de chubascos intensos, en el caso del sur de Cataluña incluso muy fuertes al final del día. En Baleares, el domingo será variable, con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco aislado, mientras que en Canarias el tiempo se mantendrá más estable salvo nubosidad en el norte de las islas.

Las temperaturas dibujarán un mapa de contrastes: subirán en Canarias, Galicia y el noroeste de Castilla y León, mientras que descenderán de forma notable en la vertiente atlántica sur, el Cantábrico y el interior del este peninsular. Las mínimas, en cambio, experimentarán un ascenso casi generalizado, especialmente en el cuadrante nordeste.

El viento soplará con fuerza en zonas expuestas: del nordeste en Galicia y el Cantábrico, de poniente en el Estrecho y Alborán, y del sur y suroeste en el golfo de Cádiz y Andalucía occidental, con rachas que podrían ser muy intensas.

Aunque el domingo será complejo, la AEMET advierte que lo peor llegará el lunes 29 y martes 30, cuando Gabrielle se intensifique en su avance por el Mediterráneo. En esas jornadas se esperan chubascos torrenciales y persistentes en el este peninsular, con especial incidencia en la provincia de Valencia, donde podrían superarse los 200 a 250 litros por metro cuadrado en apenas 36 horas. Baleares también quedará bajo el radio de la borrasca, con tormentas fuertes a partir de la tarde del lunes.

El temporal se presenta, además, con alta incertidumbre en su evolución, por lo que los meteorólogos insisten en seguir de cerca las actualizaciones de los avisos.

En resumen, Gabrielle convertirá el domingo en un día de cielos encapotados, lluvias y tormentas, que servirá de antesala a un lunes y martes de especial peligrosidad en el Mediterráneo.