Un mecánico explica el mantenimiento "que hará que la batería de tu coche dure para siempre"

El temido clic al girar la llave del coche suele ser el primer aviso de que la batería ha dicho basta. Scotty Kilmer, mecánico estadounidense que acumula más de cinco décadas de taller y casi siete millones de seguidores en redes, asegura que este momento se puede retrasar años si se cumple una rutina que, según él, "es tan sencilla como quitar el polvo de un mueble".

Su recomendación principal apunta al enemigo silencioso que se acumula en los bornes: la corrosión. Kilmer advierte que el polvo blanquecino o verdusco que aparece alrededor de los terminales no es solo antiestético, sino que genera resistencia eléctrica y obliga a la batería a esforzarse más de la cuenta.

"Cuanto más trabaja, antes se agota", resume en su vídeo, donde muestra cómo un cepillo de alambre y una mezcla de agua con bicarbonato devuelven el brillo a los bornes y, con ello, la eficiencia al circuito.

La importancia de no esperar al último minuto

El veterano recuerda que, por muy cuidada que esté, toda batería pierde capacidad con el tiempo. Por eso propone someterla a un test de carga dos veces al año a partir del segundo o tercer cumpleaños del componente. "Con una máquina de diagnóstico te dirá si aún tiene fuerza o si está fingiendo salud", explica, subrayando que anticipar el cambio evita quedarse tirado en mitad de la autopista.

Además de la corrosión, Kilmer enumera otros factores que acortan la vida útil: cables sueltos o sucios, alternadores defectuosos, largas temporadas sin arrancar el vehículo y extremos térmicos. El frío, dice, dificulta el arranque; el calor, acelera la evaporación del electrolito. Ante este panorama, su mensaje es claro: "La muerte de la batería es inevitable, pero puedes hacer que dure todo lo que le quede y que te avise antes de morir".