'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

Netflix encara el cierre de una de sus series más icónicas con el estreno de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. La ficción creada por los hermanos Duffer ha marcado un antes y un después en la cultura televisiva global, convirtiéndose en un fenómeno que ha trascendido generaciones desde su lanzamiento en 2016. Terror, misterio y nostalgia de los años ochenta se han combinado en una fórmula que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, especialmente en España, donde cada estreno ha generado un auténtico evento mediático. La plataforma ha confirmado que esta temporada final se dividirá en tres bloques, un formato inédito que busca alargar la emoción hasta el último momento. En total serán ocho capítulos que cerrarán la historia de Eleven, Mike, Dustin y compañía, y que estarán disponibles en España a las 2:00 de la madrugada, el mismo día de su estreno internacional. Con este movimiento, Netflix pretende ofrecer una despedida épica a su producción más exitosa, que tras casi diez años pondrá el broche de oro a su legado televisivo.

El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.