La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León por fuertes y abundantes luvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que en las próximas horas el huracán Gabrielle, convertido en borrasc al tocar la Península Ibérica, penetrará por el oeste del país desplazándose hacia el sureste a medida que pierde rápidamente intensidad.

Si bien, el seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas y arroyos.

Desde esta madrugada, las precipitaciones se han ido extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares, en general moderadas, pero persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos del cuadrante suroccidental.

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.

En Castilla y León, la predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos a nuboso, con probables chubascos en el suroeste, ocasionalmente con tormenta, y sin descartar algunos más dispersos en montañas del norte y este.

Al final del día tiende a poco nuboso salvo en el extremo norte y noreste donde se mantendrá nubosidad baja. No se descartan bancos de niebla matinal en el suroeste.

Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, ya que oscilarán entre los 10 y los 12 grados en toda la comunidad, mientras que las máximas en descenso, que puede ser notable en el suroeste, ligero o moderado en el resto, y sin cambios o en ligero ascenso en puntos del noroeste.

En Ávila y Salamanca apenas llegarán a los 18 grados en las horas centrales del día, mientras que en Palencia llegarán a los 23, la máxima en la regi´ón.

El viento soplará variable, con predominio de componente norte, flojo con algún intervalo de moderado.

Lo más destacable del día serán las lluvias que caerán por toda la comunidad durante todo el día aunque con especial hincapié en las provincias de León (Ponferrada y Astorga); de Zamora (Puebla de Sanabria, Alcañices, Fermoselle, Villardeciervos y Zamora capital); de Salamanca (Vitigudino, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, La Fuente de San Esteban, Salamanca capital o Cabezas del Villar); y de Ávila (El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués, Arévalo, Sanchidrián y Ávila capital) durante la mañana sobre todo y hasta la seis de la tarde