Convierte tu salón en una sala de cine con este proyector que tiene un precio imbatible

El precio de los proyectores no para de bajar y actualmente hay muchos modelos que son muy asequibles. Ahora bien, si quieres la mejor calidad de imagen, 4K UHD y muchos lúmenes, entonces toca rascarse el bolsillo. No obstante, en esta ocasión veremos un proyector que tiene una excelente relación calidad-precio, y no es otro que el Gaimoo GM300. A modo de adelanto diremos que cuenta con más de 2.400 valoraciones, reseñas mayormente positivas y el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades.

Vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Este proyector tiene un precio recomendado de 142,99 euros, pero lo puedes conseguir por tan solo 71,99 euros en Amazon, siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 20 %. El cupón es válido hasta el 28 de junio a las 23:59 horas. Ahora bien, no sabemos si hay unidades limitadas y de ser así podría agotarse en cualquier momento.

Hazte con el Gaimoo GM300 a precio de derribo en Amazon

El proyector Gaimoo GM300 viene con Android TV Gaimoo

Este proyector lleva Android TV, así que ofrece acceso a todo tipo de aplicaciones, y esto incluye Netflix, Prime Video, YouTube y mucho más. Por lo tanto, es perfecto para ver películas y series. En cuanto a resolución, es 1080p, pero soporta 4K. Además, cuenta con un soporte ajustable para que lo puedas poner en la posición óptima. Por otro lado, decir que no es muy ruidoso, estamos hablando de unos 28 dB. A nivel de audio, incorpora un altavoz, aunque lo suyo es conectar uno externo.

Al estar hablando de un proyector cuando mejor se ve es en condiciones de poca luz. Aquí, el Gaimoo GM300 tiene 1.400 lúmenes, que no está nada mal. En cuanto a conectividad, tiene un puerto HDMI, un USB, un conector de audio, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Esto quiere decir que puedes conectar un PC, consola o cualquier otro dispositivo que tenga una salida de vídeo HDMI. Como puedes ver, no está nada mal. Por último, en cuanto al tamaño de la imagen, puede ser de entre 35 y 240 pulgadas.

Si bien hay muchos proyectores por menos de 100 euros en Amazon, no todos están a la altura del Gaimoo GM300, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar si estás buscando un proyector de calidad que sea barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.