Se desploma el precio del Xiaomi 15 Ultra, el móvil de gama alta con la mejor cámara que hemos probado en 2025

Aunque no lo creamos, ya hay móviles que nos permiten sacar fotos tan impresionantes como las de una cámara profesional. El Xiaomi 15 Ultra es un claro ejemplo. Este gama alta premium no solo es muy completo, sino que es uno de los mejores terminales que hemos probado este 2025 y ahora es un buen momento para hacerse con él, ya que tiene un gran descuento para los más rápidos.

Esta joya de Xiaomi salió a la venta por un precio recomendado de 1.499 euros, y esto ya nos demuestra que no se trata de un smartphone cualquiera. Igualmente, ahora es un buen momento para hacerse con él, pues tiene un descuento total de 300 euros que nos permite conseguirlo por unos 1.199 euros en Amazon, al igual que en otros comercios como MediaMarkt o PcComponentes.

Compra el Xiaomi 15 Ultra con un descuento del 20%

A estas alturas del año, tenemos claro que el Xiaomi 15 Ultra es de los móviles premium más completos que puedes comprar, sobre todo si te gusta la fotografía. De hecho, al seleccionarlo en color plata, tenemos un diseño que está inspirado en las cámaras digitales clásicas y la calidad de su construcción es impecable, pues apuesta por un marco de aluminio resistente y una trasera con un acabado en doble tono, donde predomina un cuero vegano muy suave al tacto.

En cuanto a potencia, se sienta en la misma mesa que los mejores terminales de Samsung y Apple. Viene con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite que ofrece un rendimiento bestial, además de que va acompañado de 16 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB. Todo funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 basado en Android que, más allá de que se podrá actualizar a las últimas versiones durante años, es muy personalizable.

Eso sí, el gran atractivo está en su trasera, donde nos encontramos un gran módulo circular en el que la marca ha vuelto a colaborar con Leica para crear una de las mejores cámaras que hemos visto hasta la fecha. Le dan forma un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo flotante de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP, este último pensado para disfrutar de un zoom espectacular sin perder calidad. A esto se suma la posibilidad de grabar en 8K a 30 fps, capturar cámara lenta en 4K a 120 fps y una estabilización de imagen sobresaliente. Mientras que en el frontal se aloja una cámara de 32 MP que invita a hacer selfies llenos de detalles.

Y pasando a hablar sobre su apartado visual, monta una pantalla All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas a la que no podemos pedirle más, ya que nos brinda resolución WQHD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 3.200 nits. También nos asegura compatibilidad con HDR, colores vivos y un audio envolvente gracias a unos altavoces duales que soportan Dolby Atmos.

Para terminar de coronar, este Xiaomi 15 Ultra sorprende al incorporar una batería de 5.410 mAh que es capaz de aguantar cerca de dos días de uso sin demasiados problemas y, por si no fuese suficiente, admite una carga rápida de 90 W que es simplemente maravillosa. En definitiva, estamos ante un smartphone que no solo compite en la gama alta, sino que tiene argumentos de sobra para ser considerado uno de los mejores de todo este 2025.

