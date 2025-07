Dyson tiene un ventilador que enfría hasta las habitaciones más grandes y está con un descuento de 100 euros

Dentro de nada entraremos en agosto, ese mes del año en el que suelen alcanzarse las temperaturas más altas. Si quieres estar preparado para la próxima ola de calor, una muy buena opción es el ventilador Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09. No solo te ayudará a mantenerte fresco en verano, sino que también podrás seguir usándolo en los meses de otoño e invierno gracias a su función de calefacción. Además, ahora tiene una gran rebaja, lo que lo convierte en una compra muy recomendable en este momento.

En pleno verano no es fácil encontrar dispositivos de refrigeración con descuentos atractivos, y sorprendentemente ahora tenemos una grandísima oportunidad para conseguir este ventilador 2 en 1 de la popular marca Dyson con un descuento total de 100 euros por unos ajustados 329 euros en Amazon, dejando así en el olvido su precio recomendado de 429 euros.

Compra el Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 casi a precio mínimo

Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 Dyson

El Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09 no es un ventilador cualquiera, es una de las opciones más completas de la marca para acompañarnos durante todo el año, tanto en los días más calurosos como en los más fríos. Y lo mejor de todo es que no necesitamos complicarnos con instalaciones y ocupa menos que cualquier aire acondicionado portátil. Cuenta con un diseño elegante, compacto y minimalista, el cual es mucho más seguro y silencioso que los ventiladores de toda la vida al no utilizar aspas.

Gracias a la tecnología Air Multiplier es capaz de generar un flujo de aire fresco muy potente y constante para cubrir superficies de hasta 50 m², a lo que debemos sumarle una suave oscilación de 70º, la cual le permite cubrir prácticamente todos los rincones de la habitación en la que se encuentra. Sin olvidarnos de que también podemos ajustar su inclinación.

Por otro lado, como mencionábamos al principio, una de sus mayores ventajas es su doble función. Incorpora unas placas cerámicas PTC que calientan rápidamente las habitaciones y distribuyen el calor de manera uniforme, incluso a distancia. Por eso, no es necesario guardarlo en su caja cuando termina el verano.

Tampoco se queda corto en comodidad, pues incluye un mando a distancia imantado (que está pensado para colocarlo encima del ventilador) con el que es posible ajustar la potencia, establecer un temporizador de hasta 9 horas o dirigir el flujo de aire sin movernos del sofá. Y para rematar, lleva un termostato inteligente que mantiene la temperatura deseada en todo momento, optimizando el consumo energético sin que tengas que preocuparte por nada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.